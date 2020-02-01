Прилепин устроил проверку на правду

Писатель Захар Прилепин возглавил партию «За правду», учредительный съезд которой прошел в Москве. Она создана на базе одноименного движения, которое появилось прошлой осенью. В политсовет вошли актер Стивен Сигал и певица Юлия Чичерина. «За правду» собирается участвовать в предстоящих региональных и федеральных выборах. В партии хотят влиять на вопросы социальной, политической и культурной жизни страны.

В субботу в здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве прошел учредительный съезд партии «За правду». Ее председателем избран писатель Захар Прилепин. Такое решение поддержали делегаты из 58 регионов страны.

Партия создана на базе одноименного национал-патриотического общественного движения, которое Прилепин основал осенью прошлого года. По его словам, партию необходимо было создать, потому что движению нужна организация, реализующая решения, которые касаются Конституции, социальной, политической, культурной жизни страны.

Делегаты съезда проголосовали за принятие программы партии, а также избрали первыми заместителями председателя Александра Бабакова и Александра Казакова, заместителем главы «За правду» Сергея Пускепалиса, секретарем ЦК Александра Воробьева. Кроме того был создан политсовет из 35 человек, в который вошел известный актер Стивен Сигал, певица Юлия Чичерина и другие.

Съезд открылся песней «На Берлин» о войне в Донбассе и Сирии в исполнении музыканта, сторонника Прилепина Вадима Самойлова. Затем перед участниками появился сам Прилепин. Самой эмоциональной частью его выступления стал эксперимент с детектором лжи. Полиграф показывал искренность слов каждого оратора, которому задавали острые вопросы.

С Прилепиным беседовал режиссер МХАТа Эдуард Бояков, который спросил, хочет ли писатель изменить политический строй в России? В ответ Прилепин заявил, что хочет изменить в политике «какие-то вещи, а что-то законсервировать». Следя за реакцией полиграфа, оратор стал более откровенным, пояснив, что в целом действительно хочет изменить политический строй в стране, чем вызвал шквал аплодисментов.

Прилепин также ответил на вопрос об отношении к СССР и о своей деятельности в рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в российскую Конституцию. В холле Центрального телеграфа находился стенд, где любой желающий мог предложить свои поправки в основной закон.

После закрытия съезда Прилепин опроверг предположения, что «За правду» может стать партией вождистского типа. Свою политическую карьеру писатель начинал в 1990-е в рядах НБП во главе с писателем Эдуардом Лимоновым.

«Как вы представляете, что я буду «вождить» в организации, где на меня смотрят прямым взглядом Владимир Меньшов, Сергей Михеев и другие? Эти люди старше меня. У большинства из них огромный политический, человеческий и какой угодно опыт, зачастую и военный. Надо собраться с силами, чтобы быть лидером этой организации.

Этот вопрос стоит передо мной, а не то, чтобы быть вождем. Я рад, что со мной мои старшие товарищи и учителя», – сказал Прилепин газете ВЗГЛЯД.

Что касается участия Прилепина в боевых действиях в Донбассе, то это никак не повлияет на будущую внешнеполитическую программу партии. «Почти у всех управленцев нашей организации есть личная позиция... Мы любим Украину и будем любить ее всегда», – заверил он.

Ранее Прилепин неоднократно подчеркивал, что «За правду» должна стать инструментом влияния на власть и планирует участвовать в выборах с этого года, чтобы не допустить «либерального реванша». Соратники Прилепина обещали «сформулировать образ будущей России». Сам Прилепин говорил, что не планирует выдвигаться в Госдуму. В 2020 году пройдут избирательные кампании различного уровня, включая выборы 17 губернаторов и 11 региональных заксобраний. Думские выборы запланированы на 2021 год.

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Отметим, что некоторые СМИ со ссылкой на слова Прилепина в кулуарах съезда сообщили о якобы планах голливудского актера, спецпредставителя МИД России Стивена Сигала, который посетил учредительный съезд, баллотироваться от новой партии в Госдуму. Однако сам актер, который является гражданином США, России и Сербии, опроверг эти сообщения. «Это не совсем для меня. Я очень рад, что работаю дипломатом», – сказал Сигал.

Бывший советник главы ДНР Александр Казаков пояснил газете ВЗГЛЯД, что возможность участия Сигала в думских выборах обсуждалась неофициально лишь на словах. «Стивен – очень ответственный человек. Как он сам сразу сказал, он работает с МИД. Тот факт, что мы сделали достоянием гласности наши разговоры, он в этом плане человек строгий. Решения пока нет», – пояснил политик.

Казаков добавил, что устроить допросы на детекторе лжи придумал Эдуард Бояков. «Сам театр провоцирует на неожиданные, нестандартные ходы. Я очень переживал, потому что полиграф был настоящий. Были предложения подготовить что-то заранее, но Захар сказал «да вы что...», – признался Казаков.

Как отмечали эксперты, с момента создания движения оно быстро получило поддержку со стороны значимой части электората, потому что большинство населения страны придерживается патриотических настроений.

В движение «За правду» вошли актер Иван Охлобыстин, основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, глава Союза молодых инженеров России Владислав Бевза, Эдуард Бояков и политолог, бывший советник главы ДНР Александр Казаков.

Прилепин пришел в политику еще в 90-е, увлекшись идеями национал-большевиков. Многие годы входил в состав незарегистрированной «Другой России», но переломным для его политической карьеры стал 2014 год. С начала войны на юго-востоке Украины он стал активно помогать республикам Донбасса, пошел на фронт, получил звание майора. В 2018 году Прилепин примкнул к Общероссийскому народному фронту.

Прежде всего Прилепин, конечно, прославился как писатель. На его счету шесть романов, самым важным из которых считается «Обитель», повествующий о жизни в Соловецком лагере особого назначения. Кроме того, из-под его пера вышло несколько сборников, в том числе «Семь жизней», «Летучие бурлаки», «Я пришел из России». Также писатель выпускал биографии поэтов и писателей, выступал в роли ведущего программ на телевидении.