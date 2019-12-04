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4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:02  |  vz.ru
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Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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Захар Прилепин начал борьбу за новое поколение россиян

Майор ДНР Захар Прилепин теперь решил добиваться власти в РоссииФото: Александр Натрускин/РИА «Новости»
На предстоящих в 2021 году выборах готов появиться новый игрок, который хочет побороться за голоса 30% избирателей. Речь о партии «За правду», о создании которой объявил писатель Захар Прилепин. В Госдуме приветствовали приход Прилепина в большую политику и готовы всячески поддержать. Чьи голоса мог бы перехватить Прилепин и что нового он мог бы предложить патриотам?  Подробности...
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

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Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...
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В Южной Америке взорвался политический вулкан

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Массовая волна восстаний, которая охватила в последние месяцы основные южноамериканские страны, – это нечто большее, чем точечные вспышки политической борьбы. Люди хотят жить принципиально по-новому, но пока не знают как. Подробности...
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Нас всех заранее хотят записать в преступники

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              Захар Прилепин начал борьбу за новое поколение россиян

              Майор ДНР Захар Прилепин теперь решил добиваться власти в России   4 декабря 2019, 13:26
              Фото: Александр Натрускин/РИА «Новости»
              Текст: Андрей Резчиков,
              Людмила Суркова

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              На предстоящих в 2021 году выборах готов появиться новый игрок, который хочет побороться за голоса 30% избирателей. Речь о партии «За правду», о создании которой объявил писатель Захар Прилепин. В Госдуме приветствовали приход Прилепина в большую политику и готовы всячески поддержать. Чьи голоса мог бы перехватить Прилепин и что нового он мог бы предложить патриотам?

              Писатель Захар Прилепин подтвердил во вторник давние слухи о том, что на основе возглавляемого им национал-патриотического общественного движения «За правду» появится одноименная партия. «Да, мы с товарищами работаем над созданием партии, подали необходимые заявления, в регионах уже идут собрания инициативных групп», – написал Прилепин в Facebook.

              По его словам, партия должна стать инструментом влияния на власть. «Все остальные партии нам не подходят, либо идеологически, либо по другим причинам. Поэтому будет своя. Будем ли участвовать в ближайших выборах? Будем», – заверил Прилепин, добавив, что движение при этом тоже сохранится.

              Ранее Прилепин рассказывал, что его движение уже объединило в разных регионах страны несколько социальных, культурных и правозащитных проектов, вовлекающих «большое количество людей, которые никогда не вступят в партию». Он подчеркивал, что планирует участие в выборах уже в следующем, а также в 2021 году. Своей политической задачей видит недопущение «либерального реванша». «Если в России будет воспроизведение гипотетической ситуации, что у нас происходит «майдан», то я буду против «майдана» и против Януковича. Я хочу, чтобы в России никогда не началась вот эта деструктивная перестройка того, что мы имеем, с украинскими результатами», – говорил Прилепин РИА «Новости».

              Как известно, в 2020 году пройдут избирательные кампании различного уровня, включая выборы 17 губернаторов и 11 региональных заксобраний. В 2021 году состоятся выборы в Госдуму.

              Напомним, впервые Прилепин пришел в политику еще в 90-е, увлекшись идеями национал-большевиков. Многие годы он входил в состав незарегистрированной «Другой России», основанной другим писателем-политиком – Эдуардом Лимоновым, участвовал в манифестациях радикальной оппозиции. Переломным для его политической карьеры стал 2014 год. С начала войны на юго-востоке Украины он стал активно помогать республикам Донбасса, а затем объявил, что и сам едет на фронт и станет комбатом. Глава ДНР Александр Захарченко присвоил Прилепину звание майора. В 2018 году бывший участник «Маршей несогласных» Прилепин примкнул к Общероссийскому народному фронту, за что был исключен Лимоновым из «Другой России».

              Впрочем, Прилепин прославился больше как писатель. Его перу принадлежат шесть романов, самым важным из которых критики называют «Обитель», повествующий о жизни в Соловецком лагере особого назначения. Кроме того, из-под его пера вышло несколько сборников, в том числе «Семь жизней», «Летучие бурлаки», «Я пришел из России». Также писатель выпускал биографии поэтов и писателей.

              В движение «За правду», помимо самого Прилепина, вошли актер Иван Охлобыстин, основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, глава Союза молодых инженеров России Владислав Бевза, театральный режиссер Эдуард Бояков и политолог, бывший советник главы ДНР Александр Казаков.

              В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Казаков сказал, что избирателями новой «общенациональной партии ее создатели видят всех россиян, но особенно тех, кто сейчас вообще не ходит на выборы.

              «Появились особые группы избирателей. Первая – это те, кто отказывается голосовать. Это 20–30% населения страны. Они не видят в сегодняшней системе тех, кто может представить их взгляды. И это неправильно. Как говорят западные эксперты, это полусуверенный народ. Мы хотим представить во власти интересы именно этой группы людей. Вторая – новое поколение, те люди, которые в 2021 году впервые пойдут на выборы. У них такая же проблема, – им не из кого выбирать. Мы хотим найти это поколение и выражать его интересы», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

              По словам Казакова, партия объяснит людям, «как их голосом и мнением пытаются манипулировать». «Мы попытаемся вскрыть политическую систему и рассказать о ней правду», – заверил он.

              Казаков опроверг предположения, что «За правду» начнет ратовать за восстановление Советского Союза или за «создание СССР 2.0». «Мы никуда возвращаться не собираемся, а идем вперед. Мы хотим перестать спорить об истории вообще. Одна из наших задач – окончание гражданской войны, которая шла сто лет назад, а в 90-е годы разожглась по новой. Мы хотим помирить красных и белых. Те и те воевали за будущую Россию, только образы были разные. Надо перестать быть страной с непредсказуемым прошлым. Мы собираемся сформулировать образ будущей России», – пообещал Казаков.

              Политолог Алексей Мартынов воспринял заявление Прилепина с большим скепсисом. «Пока проект выглядит сомнительным. Партеек «за все хорошее и против всего плохого» у нас достаточно. Ярких талантливых людей с претензией на вождизм, как у Прилепина, тоже немало», – заявил Мартынов газете ВЗГЛЯД.

              Политолог сомневается, что в России на левом политическом фланге вообще в ближайшее время появится успешная партия. «Я не верю в лево-патриотический спектр. На протяжении последних 25 лет время от времени возникали те или иные проекты лево-патриотического толка, но в итоге они превращались либо в откровенный экстремизм, либо в откровенную жвачку», – посетовал Мартынов.

              Впрочем, эксперт видит в ситуации параллели с парламентскими выборами 2003 года, когда возник проект «Родина». «Тогда тоже чувствовался общественный запрос на лево-патриотическую волну, на лево-патриотический заряд. И тогда выстрелила «Родина» во главе с Рогозиным, Бабуриным и Глазьевым. Они отъели лево-патриотический электорат у зюгановцев-коммунистов, получили свои 10% и создали фракцию в парламенте. Потом этот проект заглох, «Родина» сегодня представлена одним депутатом-одномандатником в Госдуме Алексеем Журавлевым. Не удивлюсь, если в какой-то момент его партия, партия одного писателя плюс его фанаты, соединятся в избирательный блок с той же «Родиной» или подобными организациями», – говорит эксперт.

              Лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев признался, что сохраняет очень хорошие отношения с Захаром Прилепиным. «Я поддерживал его и буду поддерживать, но создание партии – это вопрос не взглядов, это юридический и организационно-финансовый вопрос. Для регистрации должно быть 50 региональных отделений. А почему бы не создать партию, которая бы представляла собой политическую силу? Современная история таких примеров не знает.

              Партии, которые представляет собой что-либо, были созданы не позднее 2012 года»,

              – напомнил Журавлев газете ВЗГЛЯД. Политик оговорился: если «За правду» станет партией, то «Родина» готова к сотрудничеству, вплоть до заключения альянса в 2021 году перед выборами в Госдуму. Однако пока, напомнил Журавлев, партийные блоки запрещены. Он также не исключил сценария, при котором Прилепин мог бы просто примкнуть к существующей партии, а не создавать свою с нуля.

              «Могла бы сложиться коалиция, которая включает в себя лево-патриотические силы. Кто-то пытается строить новый социализм, но все это уже не работает. Нужна идеология без бэкграунда, который тащит вниз. У всех партий высшей лиги накоплен большой отрицательный баланс. Но вдруг у Захара получится? Я желаю ему только удачи. Если нужно, я даже могу помочь», – заверил Алексей Журавлев.

              Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин напомнил «Регнуму», что движение «За правду» быстро получило поддержку со стороны значимой части электората». «Патриотических настроений у нас придерживается большинство населения», – отметил политолог.  Прилепина эксперт назвал человеком с активной жизненной позицией и не исключил его успеха на ниве партстроительства.


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