Политолог: Партия Прилепина это претензия на замену стареющему Лимонову

У Прилепина периодически проскакивают левацкие мотивы. Но пока неясно, какой будет идеология новой партии, на какой электорат он рассчитывает. Пока проект выглядит сомнительным. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя заявление писателя Захара Прилепина о создании новой партии.

«Прилепин – достаточно известный человек, есть определенный круг поклонников своего таланта. Но пока не очень понятно, какие у партии установки, на какой электорат она рассчитана. Партеек «за все хорошее и против всего плохого» у нас достаточно. Ярких талантливых людей с претензией на вождизм как у Прилепина – тоже немало», – заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Но пока, по мнению политолога, непонятно, кто еще поддержит проект Прилепина. «Это все-таки не партия одного вождя, у нас одна такая уже есть. Но товарищ Прилепин еще до вождистского проекта не дорос, его в один ряд с Владимиром Вольфовичем [Жириновским] не поставишь. О чем этот проект? Это про правых, левых, про справедливость, за бедных или за богатых?» – задается вопросами Мартынов.

«У Прилепина периодически проскакивают левацкие мотивы. Но все мы, рожденные в Советском Союзе люди «40 плюс», склонны в подобном ключе рефлексировать. Может, это претензия на замену стареющему [Эдуарду] Лимонову в его леворадикальном амплуа?», – не исключает эксперт.

Напомним, во вторник писатель, участник боев в Донбассе Захар Прилепин наконец подтвердил слухи о создании им политического проекта на основе общественного движения «За правду». «Заявляю самым официальным образом: да, мы с товарищами работаем над созданием партии, подали необходимые заявления, в регионах уже идут собрания инициативных групп», – написал он в своем Facebook.

«Нужны инструменты влияния, в том числе на власть. По действующему закону это можно сделать только с помощью партии. Все остальные партии нам не подходят, либо идеологически, либо по другим причинам. Поэтому будет своя. Будем ли участвовать в ближайших выборах? Будем. При этом общественное движение «За правду» остается основным нашим делом - это широкая непартийная коалиция патриотов, от красных до белых, от социалистов до консерваторов. Взгляды у нас разные, идеологий много, Родина - одна», – отметил писатель.

В актив движения «За правду» входят актер Иван Охлобыстин, основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, бывший советник главы ДНР Александр Казаков и театральный режиссер Эдуард Бояков.

Мартынов сомневается, что в России на левом политическом фланге вообще в ближайшее время появится успешная партия. «Разумеется, мы не можем запретить известному писателю превратить свое общественное движение в партию. Пусть расцветает миллион цветов. Но я не верю в лево-патриотический спектр. На протяжении последних 25 лет время от времени возникали те или иные проекты лево-патриотического толка, но в итоге они превращались либо в откровенный экстремизм, либо в откровенную жвачку», – посетовал Мартынов.

«Напомню, что кампания 2021 года стремительно приближается. Я имею в виду выборы в Госдуму. Не так давно, партия власти провела предвыборный съезд, хотя еще год и 10 месяцев до выборов, вот и мелкие партии объявили о старте», – напомнил эксперт.

Мартынов видит параллели с парламентскими выборами 2003 года, когда возник проект «Родина». «Тогда тоже чувствовался общественный запрос на лево-патриотическую волну, на лево-патриотический заряд. И тогда выстрелила «Родина» во главе с Рогозиным, Бабуриным и Глазьевым. Они отъели лево-патриотический электорат у зюгановцев-коммунистов, получили свои 10% и создали фракцию в парламенте. Потом этот проект заглох, «Родина» сегодня представлена одним депутатом-одномандатником в Госдуме. Не удивлюсь, если в какой-то момент его партия, партия одного писателя, плюс его фанаты, соединятся в избирательный блок с той же «Родиной» или подобными организациями», – признался эксперт.