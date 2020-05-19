В России выздоровел каждый четвертый пациент с коронавирусом

Рекордное число пациентов с коронавирусом выздоровело за сутки в России – 5 тыс. 921, всего в стране вылечились уже 76 тыс. 130 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, доля выздоровевших достигла 25,4%. В России выписалась четверть пациентов после коронавируса, передает ТАСС.

Кроме того, суточный рост новых случаев уже четыре дня подряд не превышает 10 тыс. человек. По данным на 19 мая, суточный рост составил 3,2%, как и днем ранее, что является рекордно низким показателем.

Ранее сообщалось, что в России за сутки подтвердили 9 тыс. 263 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрирован 299 тыс. 941 случай заболевания.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД