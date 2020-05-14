Трамп внес в Сенат США кандидатуру нового посла на Украине

Глава американского государства Дональд Трамп внес в Сенат США кандидатуру Кита Дейтона на пост посла на Украине, сообщает Белый дом.

Дейтон – глава Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, генерал-лейтенант в отставке, служил военным атташе в посольстве США в России, владеет русским и немецким языками, передает ТАСС.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал Дейтона как «классного мужика».

6 мая 2019 года американского посла на Украине Мари Йованович экстренно вызвали для консультаций в Вашингтон. В Госдепе заявили, что с 20 мая Йованович покидает свой пост.

Трамп отозвал Йованович из-за жалоб на то, что дипломат препятствовала попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.