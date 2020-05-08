Глава МИД Украины назвал нового посла США «классным мужиком»

Глава МИД Украина Дмитрий Кулеба охарактеризовал нового посла США Кита Дейтона как «классного мужика», отметив, что Киев дал предварительное согласие на назначение Дейтона главой американской дипмиссии.

Президент США Дональд Трамп выбрал нового посла в Украине – генерал-лейтенанта Кита Дейтона.

«Новый посол США – классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь. Плюс статус генерал-лейтенанта армии США много о чем говорит: это определенный опыт и набор навыков», – заявил министр порталу LB.ua.

При этом украинские власти готовы принять нового посла после утверждения его кандидатуры в Сенате.

«Мы готовы хоть завтра его принять, но все зависит от процедур в Конгрессе США: его кандидатуру должен подтвердить Сенат. Как только это будет сделано, он приедет, и мы его радушно примем», – добавил Кулеба.

Он отметил, что решение о назначении Дейтона на должность посла в Украине было принято несколько месяцев назад. «Хорошо, что в администрации Трампа выбор пал на военного человека, который понимает не только наше политическую повестку, но и осознает риски для украинской сферы безопасности», – заявил министр.

В феврале Киев просил госсекретаря Майка Помпео прислать на Украину нового посла США.