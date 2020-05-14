Вирусолог рассказал, в каком случае в России возможна вакцинация по «военному типу»

Для вакцинации по «военному типу» в стране придется вводить режим ЧС и прививать народ против коронавируса в принудительном порядке, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников считает, что вакцинация от коронавируса нового типа в России может пройти по «военному типу». Он объясняет, что в этом случае будут прививать первостепенно не все население, а только работающих в очаге инфекции.

«Не думаю, что вакцинация станет обязательной. Для того, чтобы вакцинировать по «военному типу», нужно вводить военное положение, режим чрезвычайной ситуации, при котором вакцинация станет обязательной. И, естественно, в первую очередь будут вакцинировать врачей и военных, а потом уже все население», – говорит Зверев.

При этом врач считает, что вряд ли в России введут такой режим и вакцинацию сделают принудительной.

«У нас обязательной вакцинации нет. Есть календарь, рекомендации, к тому же невозможно будет проигнорировать антипрививочников, хотя в эпидемию коронавируса они поутихли. Да и по показаниям не каждого можно будет вакцинировать», ­– объясняет Зверев.

Он подчеркивает, что вакцины по факту пока нет, поэтому рассуждать, каким образом будет проходить вакцинация, рано.

Также вирусолог полагает, что сам препарат в лучшем случае будет готов не раньше конца текущего – начала следующего года.

Ранее американские и британские ученые уже успешно проверили вакцину от коронавируса нового типа на макаках и начали первые клинические испытания на добровольцах.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко полагает, что препарат от коронавирусной инфекции появится уже в конце июля.

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