Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 4 копейки – до 73,98 рубля, курс евро опустился на 7 копеек, составив 79,84 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается до 29,71 доллара за баррель, передает РИА «Новости».