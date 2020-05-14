Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

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Украинский «Антонов» хочет стать американским

Спасение американским Boeing украинского авиапрома – большая иллюзия КиеваФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Украина уверяет, что к ее легендарному авиапредприятию «Антонов» проявляет интерес американский Boeing. В Киеве уверены – один из мировых лидеров авиастроения может вложиться в украинский авиапром и даже создать совместное предприятие по разработке нового самолета. Однако эксперты уверены – свой шанс на спасение «Антонов» потерял еще несколько лет назад. Подробности...
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Арктический форпост России создадут из региона-матрешки

Слияние двух регионов поможет сохранить самобытность северных народовФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России вскоре может стать одним регионом меньше. Это произойдет в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике. Подробности...
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Цветы на могилах вермахта напомнили о «красной черте»

СК подозревает Дустина в «осквернении исторических событий», что в общем-то невозможно уже с точки зрения русского языкаФото: кадр из видео
В Калининградской области скандал: сотрудники СК подозревают местного жителя в «реабилитации нацизма» на основании того, что в День Победы он отнес букет цветов на немецкое мемориальное кладбище. Вне зависимости от того, зачем он это сделал, излишне эмоциональная реакция на его поступок может завести нашу страну в ловушку пропагандистов.  Подробности...
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Советская песня довела украинского посла до безумия

Турция имеет особое значение для украинской дипломатииФото: Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Когда про украинских дипломатов говорят, что они видят российскую угрозу под каждым кустом, а кремлевский заговор – в каждой тарелке, это является гиперболой только отчасти. На сей раз посол Украины в Турции разглядел провокацию, пропаганду и фальсификацию истории в том, что на одном из курортов сыграли и спели знаменитую советскую «Катюшу». Хуже того, Анкаре пригрозили последствиями. Но какими именно?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему англо-американцы так любят всех бомбить?

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 14 мая 1940 года, состоялась бомбардировка Роттердама – первый раз в истории, когда была разрушена значительная часть крупного города. Методикой варварских ковровых бомбардировок владели все, но использовали ее фактически только американцы и англичане. Подробности...
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Пандемия породила моду на импортозамещение

Никита Коваленко, политический обозреватель
Мировая экономика после индустриальной и постиндустриальной эпохи вступит в реиндустриальную. Государства начнут в целом ряде сфер проводить политику импортозамещения и возвращать на родину производственные мощности. Подробности...
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Православным пора перейти на самообеспечение

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Если к приходу относятся не как к общине, а как к супермаркету по получению духовных услуг, то священник превращается в продавца таинств, треб и молитв. А прихожане трансформируются в потребителей, которые пришли не к Богу, а решить свои внутренние проблемы. Подробности...
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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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          Как вы расцениваете объявленные государством выплаты детям по 10 тыс. руб. из-за коронавируса?
          • Как должное

          • Как приятный сюрприз

          Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших Великую Отечественную войну?
          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

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              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Как вы расцениваете объявленные государством выплаты детям по 10 тыс. руб. из-за коронавируса ?

              Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

              14 мая 2020, 10:09

              Текст: Алина Назарова

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              Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 4 копейки – до 73,98 рубля, курс евро опустился на 7 копеек, составив 79,84 рубля.

              Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается до 29,71 доллара за баррель, передает РИА «Новости»


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