В ПФР посоветовали лучшее время для подачи заявки на выплату семьям с детьми

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет включительно лучше с 15 мая, сообщил источник в Пенсионном фонде (ПФР).

«Советую подавать заявку (на получение выплат) через два дня, так как сейчас портал госуслуг перегружен и не работает в полном объеме», – сообщил источник Ura.ru.

На ваш взгляд Как вы расцениваете объявленные государством выплаты детям по 10 тыс. руб. из-за коронавируса? Как должное

Как приятный сюрприз



В среду президент Владимир Путин раскритиковал работу министерства связи из-за того, что портал госуслуг не выдержал нагрузки и оказался недоступен после выступления о единовременной поддержке всем семьям с детьми до 15 лет. На самом портале временные проблемы с доступом объяснили тестированием его устойчивости к планируемому росту обращений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о беспрецедентных мерах поддержки семьей, анонсированных президентом, а также объяснила, как родители смогут оформить выплаты на детей.