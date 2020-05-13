Путин раскритиковал работу сайта госуслуг

Президент Владимир Путин раскритиковал работу министерства связи из-за того, что портал госуслуг не выдержал нагрузки и оказался недоступен после выступления о единовременной поддержке всем семьям с детьми до 15 лет.

«Одиннадцатого числа, после достаточно серьезной проработки с правительством, с администрацией, я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса. Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуги не справился с этим объемом обращений», – сказал президент в начале совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Он отметил, что «сейчас коллеги из министерства связи работу наладили», но попросил «обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода», передает РИА «Новости».

11 мая президент Владимир Путин объявил о прямой помощи российским гражданам. В тот же день глава государства подписал указ об этих мерах поддержки.

После выступления президента сайт госуслуг не выдержал нагрузки и оказался недоступен. Временные проблемы с доступом на портал объяснили тестированием его устойчивости к планируемому росту обращений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о беспрецедентных мерах поддержки семьей, анонсированных президентом, а также объяснила, как родители смогут оформить выплаты на детей.