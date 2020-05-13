ЦБ ограничил банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг

В период с 1 июня по 30 сентября 2020 банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг не будут превышать 1%, сообщил Центробанк.

«С 1 июня по 30 сентября 2020 года максимальное значение эквайринговой комиссии при оплате медицинских услуг не должно превышать 1%. Такое решение принял 13 мая совет директоров Банка России», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

Центробанк отметил, что сейчас особенно важно снижение издержек для медицинских учреждений.

«Ограничение комиссии распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей, занимающихся общей или специализированной медициной. Принятое решение сократит комиссии более чем в 1,5 раза от текущего уровня», – уточнил ЦБ.

Ранее Госдума одобрила запрет на банковскую комиссию по коммунальным платежам.