Госдума одобрила запрет на банковскую комиссию по коммунальным платежам

Госдума приняла в первом чтении проект закона, запрещающий взимать банковские комиссии с коммунальных и обязательных платежей.

Проект закона изменяет 155 статью Жилищного кодекса, статья дополняется положением, по которому «комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, не взимается», передает ТАСС со ссылкой на документ.

Также поправки вносятся в некоторые другие законы, в том числе в закон о банках и банковской деятельности. В нем уточняется, что «кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление» коммунальных платежей.

Кроме того, проект предусматривает изменения закона «О почтовой связи». Согласно им, операторы почтовой связи также не имеют права взимать комиссию. Такая же норма для банковского платежного агента закрепляется и в законе «О национальной платежной системе».

Авторами инициативы стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Александр Жуков, руководитель думских единороссов Сергей Неверов, замглавы фракции Андрей Исаев и первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

В апреле премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство введет временный мораторий на штрафные санкции за неоплаченные коммунальные услуги.