Попова допустила усиление ограничительных мер после 11 мая

Если россияне будут нарушать режим самоизоляции на майские праздники, это может привести к усилению ограничительных мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Средняя инкубация – 4-6-8 дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть», – приводятся ее слова в Instagram журналиста Павла Зарубина, который выложил отрывок передачи «Москва. Кремль. Путин».

Ранее она заявила, что одним из первых этапов послабления режима ограничений из-за коронавируса станет разрешение прогулок по два-три человека и занятия спортом на улице.

Она отмечала, что изменения в процессе распространения коронавируса в России вселяют надежду, но не дают абсолютную уверенность в стабильном снижении уровня заболеваемости. Ситуация, по ее словам, будет зависеть от того, как россияне соблюдают ограничительные меры.