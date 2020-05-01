Израильские вертолеты нанесли удар по Сирии

Вертолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по южным районам Сирии, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Удар нанесен в ночь на пятницу с позиций в районе Голанских высот. Выпущено несколько ракет, есть материальный ущерб, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Ранее на этой неделе сообщалось, что сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска, однако позже стало известно о гибели трех мирных жителей.