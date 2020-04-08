Авиакомпании с 20 марта вернули из-за рубежа свыше 164 тыс. россиян

Более 164,6 тыс. россиян вернулись с 20 марта в Россию на самолетах российских авиакомпаний, сообщил Минтранс.

Состоялось заседание рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран. Ее глава первый заместитель министра транспорта – руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что за вторник и среду совершено восемь рейсов, «перевезено 1 тыс. 211 пассажиров», передает ТАСС.

Действует принцип «одна страна вылета – один российский регион или город прилета». Минтранс сообщил, что на заседании рассмотрели возможность введения «цепочек развоза» для тех россиян, которые не являются жителями регионов, куда их доставили самолетом. Указывалось, что «можно было бы развести дальше на автобусах с учетом всех мер предотвращения возможных случаев завоза COVID-19».

Также обсуждалась «отработка технологии сбора данных от пассажиров и их информирования о предстоящих вывозных рейсах».

Напомним, Минтранс предложил наделить Росавиацию полномочием согласовывать вывоз российских граждан из-за рубежа с помощью бизнес-джетов.

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