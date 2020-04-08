Ученые поставили под сомнение основной закон Вселенной

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8 апреля, среда  |  Последнее обновление — 21:08  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Устойчивость россиян к коронавирусу получила неожиданное объяснение

В странах, где прививки от туберкулеза имеют массовый характер, смертность от коронавируса в 10 раз меньшеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сенсационная гипотеза ученых из США получила новое подтверждение. Возможность взаимосвязи между смертностью от COVID-19 и прививками от туберкулеза признала и глава ФМБА Вероника Скворцова. Если это так, население России защищено от коронавируса в разы лучше, чем американцы и итальянцы. Но как это работает? И почему страны Запада отказались от спасительной БЦЖ, а бывший соцблок − нет? Подробности...
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Коронавирус оставил Британию без лидера

Борис Джонсон в начале пандемии коронавирусаФото: Jack Hill/The Times/PA/ТАСС
Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Настало время вцепиться в социальные нормы

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень из Рязанской области окажется только первой ласточкой. Подробности...
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Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

QR-код – это еще не печать Антихриста

Сергей Худиев, публицист, богослов
В наши дни Антихрист как мировой вождь еще не явился, и, соответственно, присяги себе не требует, принятие QR-кода не знаменует никаких мировоззренческих решений и печатью Антихриста никоим образом не является. Подробности...
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              Ученые поставили под сомнение основной закон Вселенной

                 8 апреля 2020, 20:20
              Фото: NASA, ESA, and the Hubble Heritage
              Текст: Елизавета Булкина

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              Вселенная расширяется неравномерно во всех направлениях, к такому выводу пришли ученые, которые провели исследование на основе данных космических телескопов «Чандра» и XMM-Newton. Результаты подготовлены для публикации в журнале Astronomy and Astrophysics и опубликованы на сайте препринтов arXiv.org.

              Новое исследование поставило под сомнение теорию о том, что после Большого взрыва космос постоянно расширяется, а Вселенная, если смотреть на большие расстояния, в целом изотропна, то есть одинакова во всех направлениях, сообщает РИА «Новости».

              Ученые из США и Германии проанализировали данные космической рентгеновской обсерватории «Чандра» НАСА и космического рентгеновского телескопа XMM-Newton Европейского Космического Агентства. Телескопы наблюдали галактические кластеры – гигантские скопления галактик, удерживаемые вместе гравитацией. Ученые используют их для измерения важнейших параметров Вселенной.

              Астрофизики выяснили, что рентгеновские данные, полученные при наблюдении сотен галактических кластеров, существенно различаются в зависимости от способа наблюдения.

              «Основываясь на наших кластерных наблюдениях, мы нашли различия в скорости расширения Вселенная в зависимости от того, как мы на нее смотрим. Это противоречит одному из основных предположений, которые мы используем сегодня в космологии», – сказал один из авторов исследования Геррит Шелленбергер из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже (штат Массачусетс, США).

              Использованный исследователями метод основан на связи между температурой горячего газа, проникающего в галактический кластер, и количеством рентгеновских лучей, которые он производит – рентгеновской светимостью кластера. Чем выше температура газа в кластере, тем выше яркость рентгеновского излучения. Такая зависимость не связана с космологическими величинами, в том числе она не зависит от скорости расширения Вселенной.

              После оценки яркости  рентгеновских лучей галактических кластеров, ученые сравнили эти значения с рентгеновской яркостью, полученной с помощью другого метода, который на этот раз зависел от  скорости расширения Вселенной.

              Астрофизики смогли рассчитать скорости расширения по всему небу, и выяснилось, что в разных направлениях по отношению к нам Вселенная расширяется по-разному.

              По версии ученых, этому есть два возможных объяснения. Первая версия заключается в том, что  большие группы скоплений галактик могут двигаться вместе под действием сил гравитации, а не из-за космического расширения.  Если это движение достаточно быстрое, это может привести к ошибкам в оценке светимости каждого из кластеров.

              Второе объяснение, предложенное исследователями, состоит в том, что Вселенная на самом деле не одинакова в разных направлениях по причине неоднородности темной энергии – силы, определяющей расширение Вселенной.

              «Было бы замечательно, если бы мы могли обнаружить, что темная энергия имеет разные значения в разных частях Вселенной. Однако для исключения других объяснений потребуется гораздо больше убедительных аргументов», – отметил еще один автор исследования Томас Рейприх из Боннского университета в Германии.

              Каждое из этих объяснений будет иметь значительные последствия для астрофизики, так как многие исследования в области космологии основаны на том, что Вселенная изотропна и что взаимозависимые движения на больших расстояниях пренебрежимо малы по сравнению с космическим расширением. Однако теперь эти версии ставятся под сомнение.

              Ранее профессор Женевского университета Лукас Ломбрайзер выдвинул гипотезу, объясняющую скорость расширения вселенной.


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