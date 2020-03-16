Ученый объяснил скорость расширения вселенной

Профессор Женевского университета (UNIGE) Лукас Ломбрайзер выдвинул гипотезу, объясняющую скорость расширения вселенной, сообщили СМИ.

Как сообщает портал Phys.org, бельгийский физик Жорж Леметр первым предположил, что вселенная расширяется со времен Большого взрыва, который произошел 13,8 млрд лет назад. В 1929 году эту гипотезу подтвердил американский астроном Эдвин Хаббл. Он установил, что каждая галактика отдаляется от нас, причем быстрее всего двигаются самые отдаленные галактики. Из этого ученые сделали вывод, что когда-то все галактики находились в одной точке, которая по времени совпадает только с временем Большого взрыва, передает РИА «Новости».

После этих исследований появился закон Хаббла-Леметра, позволивший физикам рассчитать параметр скорости расширения вселенной – постоянную Хаббла. По оптимальной оценке, вселенная расширяется на 70 километров в секунду быстрее каждые 3,26 млн световых лет. Но единого мнения по поводу справедливого значения постоянной нет – существуют два независимых друг от друга метода подсчета. Данные по ним отличаются друг от друга на 10%.

Ломбрайзер предположил, что вселенная не однородна, как считалось ранее, а материя внутри галактики распределяется иначе, нежели за ее пределами. Физик считает, что из-за сложно этого подсчитать вариации средней плотности материи в объемах, в тысячу раз больших размеров галактики.

Расчеты могут стать достоверными, если представить, что Земля, наша Галактика и тысячи ближайших к нам галактик движутся в «пузыре», где плотность материи значительно ниже известной науке плотности вселенной, предположил физик.

По его предположению, диаметр «пузыря» составляет 250 млн световых лет, и этого достаточно, чтобы вместить галактику, которая послужила бы точкой отсчета для измерения расстояний. Тогда плотность материи внутри «пузыря» окажется наполовину меньше, чем в остальной вселенной.

Это дает новое значение постоянной Хаббла, которое согласуется с расчетом по одному из основных методов и составляет порядка 74 километров в секунду на один мегапарсек.

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