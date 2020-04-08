Глава Европейского исследовательского совета уволился из-за разногласий по COVID-19

Председатель Европейского исследовательского совета (ERC) Мауро Феррари подал в отставку на фоне разногласий с Брюсселем по вопросу создания масштабной научной программы для борьбы с новым коронавирусом, сообщает The Financial Times.

По данным издания, итальянский профессор Феррари, который с 1 января 2020 года возглавил ERC, подал заявление об отставке на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Я был очень разочарован европейской реакцией на COVID-19. Я пришел в ERC ярым сторонником ЕС, [но] вызванный распространением коронавирусной инфекции кризис полностью изменил мои взгляды, хотя идеалы международного сотрудничества я с энтузиазмом продолжаю поддерживать», – передает ТАСС заявление ученого.

Феррари пояснил, что его разногласия с Еврокомиссией начались в начале марта, когда он предложил создать специальную программу ERC для борьбы с коронавирусом и «когда стало очевидно, что пандемия станет трагедией, возможно, беспрецедентных масштабов».

«Я думал, что в такое время самые лучшие ученые в мире должны быть обеспечены ресурсами и возможностями для борьбы с пандемией, чтобы заменить зачастую импровизационный подход политических лидеров», – отметил он.

Однако научный совет ERC, управляющий орган организации, единогласно отверг эту идею Феррари на том основании, что финансирование таких крупных проектов не входит в компетенцию ERC.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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