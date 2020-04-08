Украинские врачи предложили использовать пакеты вместо аппаратов ИВЛ

Украинские медики предложили использовать специальные полиэтиленовые пакеты в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших коронавирусом.

Врач из Харькова Елизавета Шилова на своей странице в Facebook напомнила, что пакеты для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением использовались еще 20 лет назад из-за недостатка аппаратов ИВЛ.

«Пакеты спасли тогда не одну жизнь. А почему бы нет?!» – написала врач.

По ее словам, проблема заключалась в том, чтобы найти подходящий пакет, который бы не рвался и не имел резкого запаха. К нему присоединяется кислородная трубка.

Шилова отметила, что им удалось найти производителя, который со второй попытки выпустил качественные пакеты. Теперь их можно использовать в местных больницах, где не хватает аппаратов ИВЛ.

Напомним, в течение двух недель на Украине действует режим карантина. По последним данным, на Украине числятся 1462 заболевших коронавирусом, 45 человек скончались, 28 – выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.