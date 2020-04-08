В Таиланде подтвердили смерть россиянина от коронавируса

Минздрав Таиланда подтвердил, что среди умерших в стране от коронавируса есть 48-летний россиянин.

Гражданин России умер в Паттайе, передает ТАСС.

Отмечается, что за сутки власти Таиланда зарегистрировали 111 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся достигло 2 тыс. 369. Выздоровели в общей сложности 888 человек, зафиксировано 30 летальных исходов.

Напомним, 5 апреля заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил о смерти россиянина из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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