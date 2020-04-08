Роскачество объяснило, как вернуть деньги за несостоявшееся путешествие

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8 апреля, среда  |  Последнее обновление — 08:54  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Эпидемия заставила Трампа обратить внимание на Луну

Трамп подбадривает американское население, чтобы оно хоть как-то отвлеклось от пандемии коронавирусаФото: Zuma/ТАСС
США в очередной раз подтвердили статус крупнейшего нарушителя международного права на планете. По крайней мере, именно так политологи оценивают указ Трампа о коммерческом освоении лунных ресурсов. Зачем президент США именно сейчас сделал подобное заявление, когда Соединенные Штаты начнут колонизацию спутника Земли и как должна Россия реагировать на происходящее? Подробности...
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Коронавирус оставил Британию без лидера

Борис Джонсон в начале пандемии коронавирусаФото: Jack Hill/The Times/PA/ТАСС
Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Самое честное кино о революции снимали в СССР

Владимир Веретенников, Журналист
Если человек придерживается просоветских убеждений, вряд ли фильм о красных демонах заставит его пересмотреть свою личную идеологию. Зато этот же фильм внесет вклад в миропонимание недалеких фанатиков, которые искренне уверены, что все зло от коммунистов. Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому, что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...
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Карантин посеял очередные споры о свободе

Алексей Алешковский, сценарист
Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
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    Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

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    Самые нелепые попытки обойти самоизоляцию

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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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          • Нет, не могу приобрести

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              Роскачество объяснило, как вернуть деньги за несостоявшееся путешествие

              8 апреля 2020, 08:23

              Текст: Евгения Шестак

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              Эксперты Роскачества рассказали, на какую компенсацию можно рассчитывать россиянам про отмене туристических поездок за рубеж из-за пандемии коронавируса.

              В материалах Роскачества говорится, что Ростуризм предлагает путешественникам рассмотреть вариант замены поездок на более поздний срок, передает РИА «Новости»

              «Если турист отказывается и просто хочет вернуть свои деньги за пакетный тур, существует два варианта развития событий», – говорится в сообщении.

              Отмечается, если турист планировал поехать в страну с тяжелой эпидемиологической обстановкой, можно требовать расторжения договора о реализации путевки и возврата всей ее стоимости. 

              Если угрозы для туристов нет, расторгнуть договор можно в связи с существенным изменением обстоятельств, к которым, в частности, относится невозможность совершения поездки по независящим от туриста обстоятельствам. Турист при этом должен возместить туроператору понесенные расходы.

              В частности, это когда обстоятельства изменились настолько, что, «если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен», поясняют специалисты.

              Роскачества уточняет, что отказ от перелета может быть обусловлен отказом гостиницы от исполнения договоров бронирования. 

              «Существование такой пандемии признано ВОЗ. Поэтому, без всякого сомнения, этот случай может быть отнесен к форс-мажору», – говорится в сообщении.

              Эксперты напоминают, что авиакомпания «Аэрофлот» при вылете до 20 марта осуществляет возврат и перебронирование до 30 апреля, а при вылете после 21 марта обмен или возврат без штрафов возможен в течение всего срока действия билета. 

              В свою очередь S7 Airlines предлагает туристам переоформить билет на чартерный рейс или оформить возврат полной стоимости. 

              Напомним, с 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Также в Россию закрыт въезд для иностранцев.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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