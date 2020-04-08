Роскачество объяснило, как вернуть деньги за несостоявшееся путешествие

Эксперты Роскачества рассказали, на какую компенсацию можно рассчитывать россиянам про отмене туристических поездок за рубеж из-за пандемии коронавируса.

В материалах Роскачества говорится, что Ростуризм предлагает путешественникам рассмотреть вариант замены поездок на более поздний срок, передает РИА «Новости».

«Если турист отказывается и просто хочет вернуть свои деньги за пакетный тур, существует два варианта развития событий», – говорится в сообщении.

Отмечается, если турист планировал поехать в страну с тяжелой эпидемиологической обстановкой, можно требовать расторжения договора о реализации путевки и возврата всей ее стоимости.

Если угрозы для туристов нет, расторгнуть договор можно в связи с существенным изменением обстоятельств, к которым, в частности, относится невозможность совершения поездки по независящим от туриста обстоятельствам. Турист при этом должен возместить туроператору понесенные расходы.

В частности, это когда обстоятельства изменились настолько, что, «если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен», поясняют специалисты.

Роскачества уточняет, что отказ от перелета может быть обусловлен отказом гостиницы от исполнения договоров бронирования.

«Существование такой пандемии признано ВОЗ. Поэтому, без всякого сомнения, этот случай может быть отнесен к форс-мажору», – говорится в сообщении.

Эксперты напоминают, что авиакомпания «Аэрофлот» при вылете до 20 марта осуществляет возврат и перебронирование до 30 апреля, а при вылете после 21 марта обмен или возврат без штрафов возможен в течение всего срока действия билета.

В свою очередь S7 Airlines предлагает туристам переоформить билет на чартерный рейс или оформить возврат полной стоимости.

Напомним, с 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Также в Россию закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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