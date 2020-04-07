Экс-президент Эквадора Корреа заочно приговорен к тюремному заключению

Суд признал бывшего президент Эквадора Рафаэля Корреа, руководившего страной с 2007 по 2017 год, виновным по делу о коррупции и заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы, сообщило издание El Universo.

По версии прокуратуры, Корреа являлся автором и выгодоприобретателем преступной схемы с участием сотрудников госаппарата и получил от предпринимателей свыше 7,5 млн долларов на финансирование избирательных кампаний в обмен на госконтракты. С этими доводами ведомства согласился суд, сообщает ТАСС.

Сам Корреа сейчас живет в Бельгии, экс-президент категорически отвергает все обвинения в свой адрес и заявляет, что они носят политический характер.