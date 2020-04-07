Глава ВМС США раскритиковал капитана авианосца за жалобу на коронавирус

Исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли накричал на уволенного капитана авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, который сообщивщил о коронавирусе на корабле.

«Если он [Крозье] не знал, что эта информация (письмо с просьбой об эвакуации. – прим. ВЗГЛЯД) станет достоянием общественности в нашу информационную эпоху, то, по-моему мнению, он слишком наивен или слишком глуп», – заявил Модли, передает RT со ссылкой на Fox News.

Модли также назвал действия Крозье «предательством команды флота», он добавил, что экипажу корабля надлежит выполнять свою работу.

«Это ваша обязанность – не жаловаться. Всех пугает эта штука [коронавирус]. И я вам кое-что скажу: если бы этот корабль оказался в бою и к вам летели гиперзвуковые ракеты, то вы бы тоже перепугались. Но вы выполняете свою работу. И я жду, что вы продолжите ее выполнять. И именно этого я ожидаю от всех офицеров этого корабля – выполнения своей работы», – добавил и.о. главы ВМС.

Через несколько дней Модли извинился перед Крозье, его семьей и экипажем.

«Я не думаю, что капитан Бретт Крозье наивен и глуп», – заявил Модли, передает «Голос Америки».

Напомним, об обнаружении коронавируса на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» стало известно во второй половине марта. В связи с ростом числа заразившихся командир корабля обратился к командованию ВМС США с призывом спасти жизни моряков, сняв с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировав их. Однако глава Пентагона не увидел необходимости в полной эвакуации экипажа с авианосца. У самого Крозье также диагностировали коронавирус.