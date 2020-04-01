Глава Пентагона оценил необходимость полной эвакуации с авианосца ВМС США

Глава Пентагона Марк Эспер оценил необходимость эвакуации всего экипажа авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» с связи с выявленными случаями заражения новым коронавирусом.

По словам Эспера, среди членов экипажа авианосца нет тех, кто был бы «серьезно болен», передает ТАСС.

«Я не думаю, что мы находимся на этом этапе. Мы предоставляем [находящемуся у] Гуама авианосцу много [медицинских] принадлежностей, <...> медицинской помощи, по мере необходимости мы направляем медицинский персонал», – заявил глава Пентагона в интервью телекомпании CBS.

«В данный момент мы пытаемся обеспечить сдерживание [распространения] вируса», – заявил Эспер.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Ранее капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье в письме, направленном командованию ВМС США, призвал принять решительные меры, чтобы спасти жизни моряков и остановить распространение вируса. В частности, он просил снять с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировать их. По информации Reuters, на корабле зафиксировано почти 80 случаев заражения.

В прошлый вторник исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли сообщил, что на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» выявлены случаи заражения коронавирусом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД