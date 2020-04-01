Глава Пентагона оценил необходимость полной эвакуации с авианосца ВМС США

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Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
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Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

Однокашник Навального, евродепутат Сергей Лагодинский стал соавтором русофобского заявленияФото: Grebensikov Dmitrij/YouTube
Россию опять винят в подрыве единства ЕС. По мнению группы депутатов Европарламента, Москва использует для этого разразившуюся в Европе пандемию коронавируса. С похожими заявлениями выступили и в США. Там считают, что Россия и Китай обвиняют Америку в распространении вируса по миру. Эксперты уверены: Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах. Подробности...
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Коронавирус стал наказанием за суеверия

Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученыхФото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?  Подробности...
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Коронавирус породил новый вид тайной войны разведок

Раньше спецслужбы гонялись за секретами ядерной бомбы, сегодня – за аппаратами ИВЛФото: REUTERS/Stephane Mahe
Поразительные сообщения приходят из Израиля – закупками медицинского оборудования в этой стране занимаются вовсе не медики, а спецслужбы, в том числе всемирно известный Моссад. И это, похоже, только первая ласточка. Спецслужбы всего мира начали охоту за лучшими медицинскими технологиями и оборудованием. Как же такое произошло? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронакризис проявит лучшие качества россиян

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Ужесточение режима самоизоляции в России стало поводом для пророчеств о грядущих политических потрясениях для страны. На самом деле наступившее во всем мире кризисное время позволит России не только не ослабнуть, но и значительно окрепнуть. Подробности...
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Украина живет вопреки законам

Павел Волков, публицист
Может, это и называется либерализмом – когда никто ни за что не отвечает и работают любые законы, кроме настоящих. Тогда обмана нет, что обещали, то и дали. Но жить так нельзя. Подробности...
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Сделать то, что мы делаем всегда – победить

Сергей Мардан, публицист
Общество содержит всю государственную систему именно для того, чтобы она выполнила свое предназначение вот в такие кризисные моменты, как сегодня. Подробности...
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              Глава Пентагона оценил необходимость полной эвакуации с авианосца ВМС США

                 1 апреля 2020, 07:33
              Фото: US Navy/Global Look Press
              Текст: Антон Никитин

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              Глава Пентагона Марк Эспер оценил необходимость эвакуации всего экипажа авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» с связи с выявленными случаями заражения новым коронавирусом.

              По словам Эспера, среди членов экипажа авианосца нет тех, кто был бы «серьезно болен», передает ТАСС.

              «Я не думаю, что мы находимся на этом этапе. Мы предоставляем [находящемуся у] Гуама авианосцу много [медицинских] принадлежностей, <...> медицинской помощи, по мере необходимости мы направляем медицинский персонал», – заявил глава Пентагона в интервью телекомпании CBS.

              «В данный момент мы пытаемся обеспечить сдерживание [распространения] вируса», – заявил Эспер.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




              Обсуждение: 75 комментариев

              Ранее капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье в письме, направленном командованию ВМС США, призвал принять решительные меры, чтобы спасти жизни моряков и остановить распространение вируса. В частности, он просил снять с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировать их. По информации Reuters, на корабле зафиксировано почти 80 случаев заражения.

              В прошлый вторник исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли сообщил, что на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» выявлены случаи заражения коронавирусом.

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