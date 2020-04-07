ВОЗ назвала действия России против коронавируса правильными и своевременными

Меры России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции были правильными и своевременными, заявила во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович на телеканале «Россия-1».

«Не только система здравоохранения, но и вся Российская Федерация ответила на пандемию очень быстро, очень правильно. От начала первого случая, когда пошел завоз из европейских стран, России удалось добиться времени достаточно для того, чтобы система переподготовилась, чтобы перепрофилировать больничные койки, это очень важно. Меры были приняты своевременно», – сказала Вуйнович, передает ТАСС.

Напомним, президент Владимир Путин Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил «карантинные каникулы» до 30 апреля и рекомендовал придерживаться режима самоизоляции. Ранее ВЗГЛЯД сообщал, что «нерабочие дни» могут быть сокращены.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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