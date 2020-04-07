Кремль опроверг просьбу Британии помочь с лечением Джонсона

Великобритания не обращалась к Москве с запросом о помощи в лечении премьер-министра Бориса Джонсона, который находится в реанимации с диагнозом коронавирус, британские врачи сами в состоянии оказать ему квалифицированную медпомощь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, никаких запросов мы, безусловно, не получали, убеждены, что в Великобритании есть врачи, которые могут с соответствующим уровнем квалификации позаботиться о премьер-министре», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, обращались ли к России в этой связи с запросом о помощи.

Накануне премьер-министра Соединенного Королевства госпитализировали в больницу с кашлем и высокой температурой. Позднее появились сведения о подключении премьера Великобритании к ИВЛ. При этом на Даунинг-стрит заверили, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

В понедельник в британском правительстве рассказали о состоянии главы кабинета министров, а также назвали преемника на случай временной недееспособности Джонсона.

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