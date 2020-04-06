Подготовлен позволяющий регистрироваться в апартаментах законопроект

Совфед разработал законопроект, который наделит правовым статусом апартаменты и позволит россиянам регистрироваться в них, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

По словам председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко, законопроект предлагает внести изменения в жилищное, градостроительное и земельное законодательство. Апартаменты получат правовой статус как новых видов недвижимости, говориться на сайте Совфеда.

Мельниченко отметил, что за последние 10 лет апартаменты получили широкое распространение в крупных городах России, однако такое понятие отсутствует в действующем законодательстве.

«Спрос на такие помещения растет день ото дня, сейчас указанный сегмент рынка недвижимости уверенно конкурирует по ценам с квартирами в многоквартирных жилых домах», – сказал Мельниченко.

По его словам, разработанный законопроект выделяет новый вид жилых помещений – «апартаменты в многофункциональном доме», что даст возможность дифференцировать требования к квартирам, жилым домам и к самим апартаментам.

Законопроект будет определять статус уже построенных апартаментов и зданий с апартаментами, а также условия обеспечения жилищных прав граждан, которые в них проживают.