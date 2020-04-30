Берлин призвал не прикрывать пандемией неисполнение решений «нормандского формата»

Пандемия коронавируса не сделала реализацию решений «нормандского саммита» по Украине проще, но это не должно служить оправданием для их неисполнения, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.

«Естественно, пандемия коронавируса на востоке Украины не сделала проще реализацию решений, но пандемия не должна служить оправданием, чтобы то, что было согласовано и, по нашему мнению, остается практичным, не исполнять», – сказал Маас после видеоконференции глав МИД «нормандского формата», передает РИА «Новости».

По его словам, многие решения парижского «нормандского саммита» остались нереализованными, также как и многие минские соглашения.

Маас отметил, что нельзя злоупотреблять мерами по борьбе с коронавриусом для ограничения работы ОБСЕ в Донбассе. СММ ОБСЕ должна без ограничений работать на территории донбасских республик, подчеркнул он.

Ранее в Кремле заявили, что украинская сторона не может выдвигать новые условия по урегулированию конфликта в Донбассе, не обсудив их с ДНР и ЛНР.