Автоматика отключила один из энергоблоков Ровенской АЭС от сети

Автоматика Ровенской атомной электростанции в среду вечером отключила от сети один из энергоблоков, сообщил глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус.

«29 апреля в 20.05 после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок – блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. Общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт», – написал Герус в соцсети Facebook.

Герус отметил, что всего несколько месяцев назад украинские атомные станции вырабатывали 11 400 МВт, то есть падение выработки составляет 56%. По его словам, выпавшие мощности будут восполнены угольными станциями.

Напомним, в апреле прошлого года на Ровенской АЭС произошел пожар. В феврале 2020 года четвертый энергоблок Ровенской АЭС вывели на «ремонт для устранения замечаний».

В начале апреля Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила украинские власти об угрозе «очередного Чернобыля».

Авторами обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову стали, в том числе, бывший директор Запорожской АЭС Владимир Бронников, бывший директор Смоленской АЭС Георгий Копчинский, бывший директор Ровенской АЭС Владимир Коровкин и бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, экс-глава Госатомнадзора Украины Николай Штейнберг.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинские атомные реакторы превращаются в труху.