На Украине произошел пожар на Ровенской АЭС

На территории Ровенской атомной электростанции произошел пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Украины по региону.

«В 21.07 произошло возгорание трансформатора на открытой территории распределительного устройства на территории Ровенской АЭС», – сообщила пресс-служба ГУ МЧС Украины по Ровенской области на своей странице в соцсети Facebook.

По словам начальника управления информацией атомной станции Петра Кратика, возгорание стало причиной отключения третьего энергоблока Ровенской АЭС, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Украинская правда».

К тушению огня были привлечены десять единиц техники. Как сообщается, к 22.05 пожар удалось ликвидировать. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Радиационный фон в окрестностях АЭС в норме.

На данный момент на электростанции продолжают функционировать первый и четвертый энергоблоки. Причины возгорания устанавливаются.

На прошлой неделе в Верховной раде не исключили, что на нескольких украинских предприятиях может произойти экологическая катастрофа, масштабы которой могут быть сопоставимы с аварией на Чернобысльской АЭС.

Напомним, 16 апреля на третьем энергоблоке Ровенской АЭС произошел сбой. В начале января этот энергоблок из-за неполадок был отключен от энергосети.

Кроме того, в феврале произошла экстренная остановка энергоблока Запорожской АЭС из-за срабатывания системы защиты. А в конце 2018 года авария произошла на Хмельницкой АЭС.