На Украине произошел пожар на Ровенской АЭС

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30 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 04:42  |  vz.ru
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Как иностранные инвесторы вредят и помогают России

Крымские виноделы рискуют остаться без бутылок из-за иностранцевФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Иностранные санкции против Крыма стали применять даже отечественные компании, владельцами которых являются западные бизнесмены. Это внезапно обнаружили крымские производители вина, однако проблема может оказаться гораздо шире. Россия получает прибыль или убытки, когда отечественный бизнес приобретают иностранцы? Ответ на этот вопрос крайне противоречив. Подробности...
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Чем для России опасно сокращение военных расходов

Россия выпала из пятерки стран-лидеров с наибольшими военными расходамиФото: Виталий Невар/ТАСС
Россия вылетела из первой пятерки стран по расходам на военные нужды, следует из свежего доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ). В то время как глобальные траты на оружие ежегодно бьют рекорды, российский оборонный бюджет третий год подряд сокращается. Успела ли Россия качественно перевооружить армию? Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

Зеленский оказался еще большим демагогом, чем ПорошенкоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«Зеленский представляет для нас куда большую угрозу, чем Порошенко. Он еще не стал президентом, но уже бьет по отношениям между нашими странами». Такими словами находящиеся в России украинские политэмигранты комментируют гневную реакцию Владимира Зеленского на намерение России упростить выдачу гражданства для всех граждан Украины. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Байден только кажется непобедимым

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем вступлении в президентскую гонку. Выдвижение политического тяжеловеса станет проверкой на прочность и Демократической партии, и двухпартийной системы США в целом. Подробности...
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Детский «Голос» как урок элитам

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...
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Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина

Владимир Добрынин, журналист
Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе. Подробности...
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            На Украине произошел пожар на Ровенской АЭС

            30 апреля 2019, 02:59

            Текст: Антон Никитин

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            На территории Ровенской атомной электростанции произошел пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Украины по региону.

            «В 21.07 произошло возгорание трансформатора на открытой территории распределительного устройства на территории Ровенской АЭС», – сообщила пресс-служба ГУ МЧС Украины по Ровенской области на своей странице в соцсети Facebook.

            По словам начальника управления информацией атомной станции Петра Кратика, возгорание стало причиной отключения третьего энергоблока Ровенской АЭС, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Украинская правда».

            К тушению огня были привлечены десять единиц техники. Как сообщается, к 22.05 пожар удалось ликвидировать. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Радиационный фон в окрестностях АЭС в норме.

            На данный момент на электростанции продолжают функционировать первый и четвертый энергоблоки. Причины возгорания устанавливаются.

            На прошлой неделе в Верховной раде не исключили, что на нескольких украинских предприятиях может произойти экологическая катастрофа, масштабы которой могут быть сопоставимы с аварией на Чернобысльской АЭС.

            Напомним, 16 апреля на третьем энергоблоке Ровенской АЭС произошел сбой. В начале января этот энергоблок из-за неполадок был отключен от энергосети.

            Кроме того, в феврале произошла экстренная остановка энергоблока Запорожской АЭС из-за срабатывания системы защиты. А в конце 2018 года авария произошла на Хмельницкой АЭС.


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