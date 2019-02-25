Энергоблок Запорожской АЭС экстренно остановлен

Остановка энергоблока на электростанции произошла из-за срабатывания системы защиты.

Защитная система сработала на третьем энергоблоке станции, сообщается на сайте Запорожской АЭС: «25 февраля 7.30 энергоблок Запорожской АЭС действием защиты от внутренних повреждений генератора отключен от сети».

Сейчас на ЗАЭС функционирует пять энергоблоков. Общая мощность генераторов – 4390 МВт. Нареканий относительно работы оборудования и персонала нет. Радиационный фон как в зоне расположения объекта, так и в санитарно-защитной соответствует норме.

Напомним, Запорожская станция – самая крупная на Украине АЭС с шестью энергоблоками. Их общая электрическая мощность равна 6 тыс. МВт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Россия стала главным поставщиком ядерного топлива на Украину за 2018 год, хотя ранее, минэнерго Украины объявляло, что Запад передал Киеву технологию, которая позволит освободиться от поставок из России.

Неполадки с энергоблоками случались и ранее, так в начале января был отключен третий энергоблок Ровенской АЭС. А конце 2018 авария произошла на Хмельницкой АЭС.