Помогут ли Украине американские атомные «таблетки»

Минэнерго Украины с гордостью объявило, что Запад передал Киеву технологию, которая позволяет использовать стержни с американским ядерным топливом в реакторах советского типа. Но в самом ли деле американо-шведская фирма Westinghouse, обладающая этой уникальной технологией, решила поделиться ею с Незалежной? Удастся ли Украине освободиться от поставок из России, как рассчитывают в Киеве?

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в пятницу заявил, что Киев получил от компании Westinghouse разрешение на использование ее технологии производства ядерного топлива.

«За последние три года мы начали строительство четырех ядерных объектов, – сообщил он, выступая в парламенте. – Один из них – строительство завода по производству ядерного топлива в Украине. Мы полностью завершили переговорный процесс, получили согласие Westinghouse на использование его технологий. Уже буквально через три года мы можем завершить строительство завода по производству ядерного топлива».

При этом, по словам Насалика, обогащение урана будет происходить за пределами Незалежной. «Мы его проводить не можем, потому что потеряли статус ядерной державы», – посетовал он, напомнив, что пока Westinghouse поставляет в республику только 46% ядерного топлива, а остальные 54% – это по-прежнему российское топливо производства концерна «ТВЭЛ», дочки Росатома.

Чтобы понять значение заявления министра, потребуется небольшой ликбез.

Алексей Анпилогов, эксперт, проработавший много лет в украинской атомной энергетике, пояснил газете ВЗГЛЯД: «Лишь несколько компаний в мире владеют технологией производства тепловыделяющих элементов (сокращенно – ТВЭЛ, в их честь и была названа российская компания-производитель).

ТВЭЛы, главные элементы активной зоны реактора, которые содержат ядерное топливо – это «таблетки», которые вставляются в трубку, которая называется тепловыделяющей сборкой – ТВС».

Трубки ТВС, в свою очередь, собираются в пакеты – которые бывают шестигранными (советского и российского типа), и квадратными (такие используются в АЭС на Западе). «Westinghouse до сих пор со своего завода в Швеции поставлял готовые ТВС, собранные в пакеты. Причем поставлял, в том числе и пакеты «советского образца», подчеркнул эксперт. Технология уже отработанная. «Реакторы советского дизайна стоят не только на Украине. Westinghouse до этого пытался несколько раз зайти на топливный рынок Чехии, Венгрии, других европейских стран. В основном, это страны бывшего соцлагеря, хотя и в Финляндии стоят реакторы российского типа», – объяснил Анпилогов.

Что касается Украины, туда американский производитель зашел далеко не вчера. Сотрудничество началось еще при Леониде Кучме. «На Южноукраинской АЭС не один энергоблок уже загрузили», – отмечает Анпилогов.

В чем тогда новизна заявления министра Насалика? «Смысл в следующем: мы не будем строить завод совместно с Россией, а будем делать с американцами», – пояснил Анпилогов.

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Анпилогов напомнил о планах планах дочки Росатома – топливной компании «ТВЭЛ», на Украине. При Викторе Януковиче, в 2010 был заключен контракт на строительство завода по производству ТВЭЛов. Старт был намечен на 2015 год. Но после Евромайдана новая власть заморозила строительство, заявив, что намерена вообще избавиться от российских поставок топлива для своих АЭС.

Изначально предполагалось, что на этом заводе не будет полного цикла производства атомного топлива на этом заводе, пояснил Анпилогов. Россия не собиралась давать Украине возможность для разделения изотопов. То есть Москва не хотела делиться с Киевом технологиями, которые потенциально помогут для создания ядерных боеголовок.

Будь проект Росатома реализован, Россия поставляла бы на Украину готовые ТВЭЛы, таким образом, шла речь только об отверточном производстве.

Бравурный тон Насалика объясняется тем, что теперь, мол, американцы не просто привозят готовую продукцию, и не просто открывают производство на Украине, но «передают технологию». Но здесь и кроется подвох, объясняет Анпилогов. Он подчеркивает:

«Американцы передают лишь часть технологий.

Таблетирование топлива – это очень серьезная процедура, и Westinghouse вряд ли будет передавать свое ноу-хау украинской стороне. Киев выдает желаемое за действительное».

Технология, «которой владеют от силы пять компаний», весьма сложна. Так, например, необходимо обеспечить производство специального циркониевого сплава, указал Анпилогов. «Если говорить в денежном эквиваленте, то просто стоимость овладения этой технологией – это порядка 2 млрд долларов», – отмечает Анпилогов. Очевидно, что Украина сейчас не обладает такими деньгами.

Украина вряд ли сможет построить собственный завод, который будет работать на основе американских технологий, указывает и бывший замминистра атомной энергетики России, гендиректор Института проблем энергетики Булат Нигматулин.

«Нужны люди, которые знают технологию тепловыделяющего производства: сначала ТВЭЛов, потом циркониевых штифтов, а потом технологию отработать надо, – пояснил Нигматулин газете ВЗГЛЯД. – Это делается десятилетиями. Нужно вложить инвестиции, нужно построить заводы, делать циркониевые трубки. Людей найти, которые знают это производство – технологов».

План, озвученный украинскими чиновниками – «это безумие, это могло родиться только в горячечном мозгу какого-то очередного идиота». «Я очень сочувствую своим коллегам, которые остались работать на атомных станциях Украины», – вздыхает Нигматулин.

«Даже если кто-то передаст Киеву документацию (а в этом я очень сильно сомневаюсь, поскольку Westinghouse получил удобную дойную корову, которая у него покупает ТВС и покупает дороже, чем у Росатома) – то не думаю, что Westinghouse собирается отказываться от поставок уже готовых ТВС для Украины. По крайней мере, это не в интересах компании Westinghouse», – указывает Алексей Анпилогов.

Возможно, американцы и перенесут какие-то элементы технологии на территорию Украины, не исключил Анпилогов, добавив: «Например, они будут поставлять туда уже готовые ТВЭЛы и готовые трубки, в которые они будут собираться».

Итак, Украина получает все то же отверточное производство из готовых компонентов – просто при участии уже не российской, а американской компании.

«Westinghouse дарит технологии бесплатно украинцам, чтобы они строили свои тепловыделяющие сборки на своих 12-13 блоках АЭС. Они найдут трубки и технологии, хотя это все непросто, сделают таблетки в Казахстане, – предполагает Булат Нигматулин. –

Но эта тепловая сборка будет золотой для них, – как минимум в два раза, чем они закупают в России. И у них цена на электроэнергию тогда поднимется».

Кроме того, как отмечает Алексей Анпилогов, Украина будет для Westinghouse хорошей тестовой площадкой, которую не жалко и на которой будут отрабатываться «косяки». «В начале 2000-х годов имело место несколько неприятных инцидентов, когда ТВСы погнуло, и их пришлось, условно говоря, выковыривать из активной зоны», – напомнил Анпилогов. Cейчас эти «детские болезни» побороли, – уточняет он. Но лишняя проверка не помешает.

Понятно, что Westinghouse хочет получить весь такой достаточно жирный кусок рынка как Украина – а это как-никак четыре атомных станции, десяток энергоблоков, резюмирует эксперт.

«Своего они не упустят. И для того, чтобы еще больше привязать Украину к своему топливу, под видом якобы технологии полного цикла, – будет торжественно открыто отверточное производство. Все это будет, с пением гимна Украины и размахиванием флагами, выдаваться за «начало производства настоящих украинских ТВС и ТВЭЛов», – ожидает эксперт.

«Хотя понятно, что максимум украинским там будет уран, который, самое большее, может быть обогащен до реакторного урана на российских центрифугах – а потом уже он пойдет на заводы Westinghouse, где из него изготовят «таблетки», и это вернется на Украину», – отмечает Анпилогов, припоминая украинскую поговорку «дурень думкой богатеет».

Впрочем, возможно, заявление министра Насалика о сотрудничестве исключительно с американцами – лишь политический жест. Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина в полусекретной обстановке, наоборот, продлила на пять лет соглашение о покупке российского ядерного топлива, срок которого истекает в 2020 году.