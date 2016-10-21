Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?

Украина тайком еще в октябре продлила на пять лет соглашение о покупке российского ядерного топлива, срок которого истекает в 2020 году, написало украинское издание Zn.ua. Это якобы помешает американскому ядерному топливу завоевать украинский рынок. «Тайно подписанное допсоглашение с ТВЭЛ закрепляет российские позиции на Украине и перечеркивает возможность американцев расшириться до уровня, позволяющего им перенести на Украину свое производство», – пишет украинское издание. Российская компания ТВЭЛ обеспечит 60% поставок топлива для атомных реакторов Украины (восемь реакторов из 15). Тогда как на топливо американской Westinghouse останется 40% поставок.

Но ведь Украина так мечтала избавиться от российских энергоресурсов. Министр энергетики Украины Игорь Насалик еще в декабре 2016 года уверял, что стана готова полностью перейти на использование ядерного топлива Westinghouse, поставлявшей на тот момент 30% топлива. Однако зависимость от российского ядерного топлива вопреки всему сохраняется на долгие годы, как же так?

На самом деле украинские СМИ во многом передергивают. Во-первых, нет никакой тайны в факте продления контракта между украинской компанией «Энергоатом» и российским производителем ядерного топлива компанией «ТВЭЛ» (входит в Росатом).

Контракт на поставки российского топлива для украинских АЭС подписан еще в 2010 году, и действует он до конца срока службы работающих на Украине реакторов, поясняют в госкорпорации «Росатом», куда входит производитель ядерного топлива «ТВЭЛ». «Ежегодно стороны подписывают дополнительные соглашения к этому контракту, в которых фиксируются конкретные объемы поставки ТВС на год и их конкретная стоимость. 2018 год не был исключением – стороны согласовали конкретную номенклатуру топлива и цены на него на очередной период», – отметили в «Росатоме».

То, что «Энергоатом» не закатил по этому поводу шумной вечеринки, это уже другой вопрос. Признаваться в зависимости от российских энергоресурсов на фоне русофобских заявлений и действий нынешних властей никому не хочется. «У нас поговаривают, что в кабинете главы «Энергоатома» Юрия Недашковского висит портрет Бандеры, поэтому если будут переговоры с русскими, то это чревато. Такой хай поднимут. Это глупо все выглядит, но это реальная наша жизнь, как она есть», – говорит газете ВЗГЛЯД директор украинского Института энергетических проблем Дмитрий Марунич.

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Росатому тоже безопасней не привлекать к себе лишнее внимание на Украине, чтобы украинские националисты не решили заняться и этим вопросом. Если разграбленное отделение Сбербанка на Крещатике еще можно отстроить, то вот последствия от разгрома атомных станций будут куда серьезней.

На самом деле ни о каком отказе от российского ядерного топлива в реальности и речи быть не может. Иначе встанет вся украинская энергосистема. Атомная отрасль Украины генерирует около 60% электроэнергии в стране.

Даже при всем желании Украина не может полностью отказаться от российского ядерного топлива, говорит руководитель фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов, много лет проработавший в украинской атомной энергетике.

Во-первых, Westinghouse просто не в состоянии обеспечить своим топливом все украинские реакторы. На четырех украинских АЭС – Запорожской, Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровненской – эксплуатируется два типа реакторов: ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. «Когда говорят, что Украина собирается переходить на американское топливо Westinghouse, упускают один интересный момент. Американцы не предлагают топливо на реактор ВВЭР-440. Они делали топливо на массовую серию ВВЭР-1000 (эти реакторы установлены не только на Украине, но и в ряде других стран Восточной Европы). А на более старый реактор типа ВЭР-440 американцы не захотели делать топливо, потому что рынок небольшой», – говорит Анпилогов.

Поэтому покупка российского топлива – это никакой не секрет, это реальная необходимость.

Во-вторых, когда на Украине сравнивают топливо Westinghouse и ТВЭЛ, то забывают сказать, что американская компания не предлагает полный цикл работы с ядерным топливом, в отличие от российской. Westinghouse не занимается утилизацией отработанного ядерного топлива. Чтобы обеспечить его хранение, приходится строить централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне.

ЦХОЯТ – это очередной эксперимент американцев над украинской атомной отраслью. Дело в том, что весь мир, в том числе сами США, предпочитает хранить отработанное ядерное топливо в устойчивых геологических форматах, то есть под землей, например в соляных шахтах и т. п. Исключения – Франция и Россия, но только потому, что у них есть технологии по утилизации топлива, чем они и занимаются.

А на Украине решили поэкспериментировать не только с американским ядерным топливом для советских реакторов, но и с долгосрочным хранением отработанных ядерных отходов на поверхности.

«В отсутствие переработки ОЯТ речь идет именно о хранении на поверхности того, что выгружается из реакторов. Насколько это решение хранения долгосрочное, что из этого выйдет – пока вилами по воде писано», – говорит Анпилогов.

Российская же компания ТВЭЛ не просто поставляет на украинские АЭС топливо, но и обеспечивает полный контроль и берет на себя обязательство по хранению и утилизации отработанного ядерного топлива. «Украинцы будут жить рядом с этой ядерной свалкой, потому что у Украины нет технологий переработки ОЯТ, как и у Westinghouse», – говорит эксперт.

Наконец, американское ядерное топливо получается дороже российского, говорят эксперты, поэтому как ни крути, но Украине выгодно сотрудничество с РФ.

С точки зрения безопасности возникают опасения вокруг ЦХОЯТ, ведь таким образом хранить отработанные ядерные отходы будут впервые, и последствия здесь предугадать сложно. К тому же это все-таки временное хранилище, и через энное количество лет это топливо все равно придется утилизировать. То есть ЦХОЯТ лишь заморозит проблему с ядерными отходами от американского топлива на десятилетия и переложит ответственность за ядерные отходы на будущие поколения украинцев.

Вопросы безопасности возникают и по поводу внедрения американского топлива на советские реакторы украинских АЭС. Попытки интегрировать топливо Westinghouse не обходились без аварий, и, к счастью, страшной трагедии пока удалось избежать. Американцы долгие годы дорабатывали свое топливо на украинских АЭС. Некоторые российские производители оборудования и программного обеспечения даже сняли гарантии, когда украинская сторона пошла на эти авантюрные шаги. Этим летом американцы впервые полностью перевели на топливные сборки Westinghouse один энергоблок Южно-Украинской АЭС – третий. До этого в реакторе находилось топливо в смешанном цикле: Westinghouse и российской ТВЭЛ.

Сейчас градус страха снизился. «Если вдруг что-то произойдет, то это будет скорее первая, максимум – вторая категория шкалы ИНЕС (INES Internationl Nuclear Events Scale – международная шкала ядерных событий). Это будут либо какие-то внутрисекционные проблемы, либо проблемы, не связанные с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду. То есть мелкие происшествия и аварии. Но не исключаю, что у украинских атомщиков в ходе эксплуатации топлива Westinghouse и его окончательной доводки появятся седые волосы», – говорит Анпилогов.