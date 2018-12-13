На Украине отключен второй энергоблок Хмельницкой АЭС из-за аварии

На Украине отключили второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции из-за повреждения трансформатора, сообщили в компании «Энергоатом».

«13 декабря в 06.33 (07.33 мск) энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети из-за повреждения трансформатора возбуждения фазы В. По состоянию на 09.00 (10.00 мск) реакторная установка работает на 19% от номинальной мощности», – сообщили в «Энергоатоме».

В сообщении говорится, что радиационное состояние на промышленной площадке и в прилегающих регионах находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков.

В ноябре второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключали от энергосети спустя неделю после капитального планового ремонта.