Хмельницкая АЭС отключила второй энергоблок после капитального ремонта

На Украине второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) не смог проработать и недели после капитального планового ремонта – в субботу его отключили от энергосети.

В сообщении пресс-службы станции указывается, что «энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для выполнения настройки вибрации турбогенератора», передает ТАСС.

Радиационная обстановка на промышленной площадке АЭС и в прилегающих регионах находится на уровне, «соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений».

Ранее, 13 ноября, станция отчиталась о досрочном подключении энергоблока к энергосистеме Украины после планового капитального ремонта, который велся с начала сентября.

Хмельницкая АЭС находится в городе Нетешин Хмельницкой области. В ее составе – два энергоблока типа ВВЭР-1000 общей электрической мощностью 2000 МВт.

В июле сообщалось, что на Украине захотели построить два блока Хмельницкой АЭС без российских реакторов. В январе один из энергоблоков этой станции отключали от электроэнергии из-за сбоя.