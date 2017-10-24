Хмельницкую АЭС экстренно отключили от сети

Энергоблок Хмельницкой АЭС, находящейся на западе Украины, экстренно отключили от электроэнергии из-за сбоя.

«Энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла «чехол – блок перемещения» на приводе органов регулирования системы управления и защиты», – сообщается на сайте оператора украинских АЭС – компании «Энергоатом».

Сообщается, что реакторная установка находится в состоянии «горячей остановки». «Причины нарушения устанавливаются», – отметили в «Энергоатоме». По международной шкале INES происшествие классифицировали уровнем «0».

Также отмечено, что радиационная обстановка на АЭС и соседних территориях не изменилась и соответствует уровню нормальной эксплуатации энергоблоков.

На ХАЭС сейчас проводится капитальный ремонт, сообщили в «Энергоатоме».

В октябре на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС произошло сразу два ЧП за неделю. В июле на электростанции случилась авария.

Напомним, 2 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в строительстве энергоблоков номер три и четыре Хмельницкой АЭС.

Межправительственное соглашение между Украиной и Россией о сотрудничестве в сооружении третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС было подписано 9 июня 2010 года.