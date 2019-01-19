На Украине отключили от сети третий энергоблок Ровенской АЭС

Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) отключили от энергосети из-за неполадок, на месте ЧП работает комиссия, сообщает украинская национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

Энергоблок был отключен от энергосети в пятницу ночью, передает ТАСС.

«Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровненской АЭС до 37%. Работает комиссия», – указывается в сообщении «Энергоатома».

В данный момент первый энергоблок находится в плановом капитальном ремонте, второй и четвертый – работают с полной нагрузкой.

Напомним, в декабре на Украине был отключен второй энергоблок Хмельницкой АЭС из-за аварии.