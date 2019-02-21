Основным поставщиком ядерного топлива на Украину вновь оказалась Россия

За 2018 год Украина вновь приобрела большую часть ядерного топлива в России на общую сумму 523 млн 151 тыс. 400 долларов.

Согласно информации Государственной службы статистики (Госстат), в прошлом году Украина закупила российского топлива на сумму 374 млн 621 тыс. 200 долларов, а шведского – на 148 млн 530 тыс. 200 долларов.

Таким образом, в денежном эквиваленте Украина приобрела у «ТВЭЛ» (Россия) 71,6% ядерного топлива, а у Westinghouse Electric Sweden (Швеция) – 28,4%, сообщает «Интерфакс».

НАЭК «Энергоатом» является оператором всех четырех действующих АЭС Украины и закупает топливо через контракты с Россией и Швецией.

Напомним, несмотря на попытки Украины отказаться от российского ядерного топлива, она ранее в полусекретной обстановке продлила на пять лет (до 2020 года) соглашение о его покупке.