На Украине заявили об угрозе новых Чернобылей

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что на нескольких украинских предприятиях может произойти экологическая катастрофа, масштабы аварии на некоторых из них могут быть сопоставимы с катастрофой на Чернобысльской АЭС.

Шахов заявил, что к нему обратились сотрудники нескольких предприятий и сообщили об опасных ситуациях, которые происходят из-за отсутствия контроля и проверок, передает RT со ссылкой на эфир телеканала NewsOne.

«Таким образом, они становятся мини-Чернобылем, бомбой замедленного действия. Экологическая катастрофа на каждом шагу на Украине», – сообщил парламентарий.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя слова украинского депутата, отметил, что этот вопрос стоит тщательно исследовать.

«Но такая опасность реально существует. Дело в том, что Украина в лице своих политиков в течение последних пяти лет последовательно разрывала отношения с Россией себе в ущерб. В том числе и в ущерб собственной безопасности», – подчеркнул Безпалько.

По его словам, это касалось в том числе сотрудничества по снабжению украинских АЭС необходимыми составляющими.

«Для того чтобы нанести ущерб России и лишить ее украинского рынка, Киев разорвал с нашей страной все отношения и заключил их с обанкротившейся Westinghouse. Так что опасения Сергея Шахова вполне обоснованны. Поставляемые американской компанией составляющие не подходят для тех АЭС, которые сейчас работают на Украине», – пояснил эксперт.

Он указал, что эта ситуация может повлечь за собой сбои в работе и технологическом процессе АЭС. «Опыт Чернобыля показывает, что даже незначительное отклонение от нормы может привести к фатальным последствиям», – заключил Безпалько.