Произошел сбой на третьем энергоблоке Ровенской АЭС

В работе третьего энергоблока Ровенской АЭС произошел сбой, сообщила государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Из-за отключения главного циркулярного насоса упала мощность реактора, говорится на сайте инспекции.

«15 апреля энергоблок №3 работал на мощности 980 МВт. В 12.21 (совпадает с мск), из-за отключения главного циркуляционного насоса №3, работой регулятора ограничения мощности реакторной установки состоялась разгрузка энергоблока до уровня мощности 560 МВт в соответствии с проектным алгоритмом», – сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент замечания устранены и проводится постепенное повышение мощности.

По информации пресс-службы «Энергоатома», радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось, находится в пределах действующих норм.

В феврале произошла экстренная остановка энергоблока Запорожской АЭС из-за срабатывания системы защиты. Неполадки с энергоблоками случались и ранее, в начале января был отключен третий энергоблок Ровенской АЭС. А в конце 2018 года авария произошла на Хмельницкой АЭС.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Россия стала главным поставщиком ядерного топлива на Украину за 2018 год.