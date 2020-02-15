Четвертый энергоблок отключили на Ровенской АЭС

Пресс-служба украинской компании «Энергоатом» сообщила об отключении четвертого энергоблока Ровенской АЭС для проведения ремонта.

В сообщении на сайте компании указывается, что четвертый энергоблок «выведен в текущий ремонт для устранения замечаний».

Ремонт планируется завершить к 22 февраля.

В данный момент в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 1 тыс. 800 МВт.

Ранее на Украине объявили о планах провести до 2024 года модернизацию всех АЭС страны, потратив на это 240 млн долларов.

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