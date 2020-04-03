Названо главное отличие коронавируса от гриппа

У большинства людей есть иммунитет от гриппа, благодаря чему распространение заболевания удается остановить, а против нового коронавируса у человечества иммунитета нет, заявил специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.

Из-за отсутствия коллективного иммунитета COVID-19 может заразиться огромное количество людей, передает РИА «Новости».

В настоящее время количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1 млн человек, свыше 50 тыс. скончались.

Ранее врач рассказала, что РНК-вирусы, к которым относится COVID-19, обладают уникальной способностью очень быстро мутировать.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.