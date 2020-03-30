Врач раскрыл главную суперспособность коронавируса

РНК-вирусы, к которым относится COVID-19, обладают уникальной способностью очень быстро мутировать, рассказал врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин.

«Нет ни одного цикла репликации вируса, который воспроизводит одинаковый вирус. Каждый цикл – это мутация», – пояснил Лейкин в интервью телеканалу RT.

Он добавил, что китайские медики у себя в стране выявили 149 мутаций.

По словам Лейкина, среди диких животных циркулирует несколько сотен штаммов коронавируса и около 40 находятся в человеческой популяции.

«У коронавируса есть возможность обмениваться своим генетическим материалом между частицами. Это так называемая рекомбинация. И он может обмениваться не только со штаммами у человека, но и у диких видов животных, что и произошло в Китае», – объяснил Лейкин.

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