Терапевт рассказал, чем восполнить отсутствие прогулок на открытом воздухе

Ничто не может полностью восполнить то, что люди получают от прогулок на свежем воздухе, но помочь организму можно с помощью регулярных проветриваний и влажной уборки, заявил газете ВЗГЛЯД врач-терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил о продлении нерабочих дней с сохранением зарплаты до 30 апреля включительно. В связи с этим власти Москвы продлили все ранее введенные ограничения, а также уточнили, что граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции.

«Отсутствие прогулок, безусловно, отражается на здоровье человека, особенно детей и лиц старшего возраста. На самоизоляции мы почти не двигаемся, не дышим свежим воздухом, не получаем витамин D. Возможно, продление таких ограничений даже избыточно, но государство перестраховывается, что в какой-то мере тоже верно», – говорит Карабиненко.

Врач объясняет, что в какой-то степени регулярные проветривания помещений могут восполнить часть того, что организм получает при регулярных прогулках. Также он подчеркивает, что на улице человек рискует заразиться китайским коронавирусом, что может повлиять на организм гораздо сильнее, чем отсутствие прогулок в течение месяца.

«Проветривать по-разному можно. Здесь, конечно, нужно знать меру, ведь можно и простудиться, и подхватить ОРВИ или другой вирус. Так что не нужно сидеть с настежь открытым окном. Но проветривать помещение надо обязательно, желательно еще поставить очистители воздуха, необходимо соблюдать гигиенический режим, чтобы не забивать легкие пылью. Желательно регулярно проводить влажную уборку», – советует Карабиненко.

У детей во время прогулки очищаются легкие от аллергенов, домашней пыли, каких-либо частиц, поэтому родителям стоит особенно ответственно подойти к проветриванию и чистке помещения, предупреждает врач.

После продления нерабочих дней власти регионов заявили о готовности ввести новые меры в борьбе с распространением нового коронавируса. Уточняется, что в некоторых городах планируют усилить требования к находящимся в режиме самоизоляции - в частности, ввести пропуска или разрешения на выход из дома в виде QR-кодов.