Озвучены планы регионов России по борьбе с коронавирусом

После решения президента России Владимира Путина продлить нерабочие дни до конца апреля власти регионов заявили о готовности ввести новые меры по борьбе с коронавирусом.

В частности, в ряде регионов планируется усилить требования к жителям в режиме самоизоляции, а также ввести пропуска или разрешения на выход из дома в виде QR-кодов. Такие меры могут принять в Чувашии и Новгородской области, а в Калмыкии новые ограничения готовы применить не только к жителям, но и к организациям.

В Калмыкии собираются также «обеспечивать санитарно-медицинский контроль пассажиров и водителей» при «въезде из соседних регионов». Ограничить движение иногороднего транспорта собираются и в Новгородской области, передает ТАСС.

Меры по ограничению передвижения жителей планирует принять также Нижегородская область. Рассматривают подобные варианты Марий Эл и Калининградская область.

В Севастополе при этом заявили, что ограничения могут ослабить, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

Ограничить движение транспорта решили власти всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. В Карачаево-Черкесии усилены пропускные меры, в Ставропольском крае отменены рейсы между городами и районами, в Северной Осетии ограничено движение общественного транспорта, в Дагестане – личного. В Ингушетии и в Кабардино-Балкарии продолжают действовать по одному авиарейсу в Москву в день.

Власти Якутии решили ввести двухнедельный карантин для всех приезжих.

Республика Тыва запретила перемещения между муниципалитетами. Аналогичные меры рассматривают Новосибирская область и Республика Алтай.

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При этом в регионах обещают финансово поддержать тех, кто из-за коронавируса работает круглосуточно или же потерял работу. В Ленинградской области решили добавить 5 тыс. рублей к федеральному пособию по безработице, а региональная доплата врачам, работающим с заболевшими коронавирусом, составит примерно 40 тыс. рублей в месяц.

Дополнительные выплаты медработникам запланированы и в Ульяновской области, там также укрепляют материально-техническую базу больниц.

В Удмуртии работников старше 65 лет заменят на рабочем месте другими сотрудниками, но при этом сохранят им зарплату.

В Якутии решили увеличить финансирование на временную занятость работников, повышение квалификации, общественные работы и самозанятость. Запрещены необоснованные увольнения работников и снижение средней зарплаты бюджетников.

В Липецкой области окажут поддержку бизнесу, который востребован в условиях распространения болезни.

В Ростовской области создан региональный штаб по обеспечению социальной и экономической стабильности.

Напомним, названы лучшие региональные инициативы по борьбе с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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