Названы лучшие региональные инициативы по борьбе с коронавирусом

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) продолжает анализировать региональные практики и предлагает новый топ-10 инициатив глав регионов по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦПК.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в российской столице обязательную самоизоляцию для всех граждан вне зависимости от возраста. Выходить на улицу можно только в ближайший продовольственный магазин, в аптеку, поликлинику, для выгула животных (в пределах 100 метров от дома), а также в случае, если вы не переведены на удаленную работу. Москвичи, кроме этого, должны соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга в общественных местах и в транспорте – на поездки в такси и на личном автомобиле это не распространяется.

Также в Москве объявили о выплате компенсаций безработным.

Глава правительства Михаил Мишустин поддержал инициативу Собянина и рекомендовал главам других регионов обратить внимание на меры по полной изоляции граждан.

Отмечается, что Собянин выступает в качестве трендсеттера, опережая глав других регионов.

После введения режима самоизоляции в Москве инициативу оперативно поддержали и в других регионах.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил в регионе карантин.

«Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу. Исключение – сходить в магазин или аптеку. Мера вынужденная. Запрет также коснется транзитного транспорта. Он не должен заходить в города и станицы», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Кондратьева, за это время будет проведена полная дезинфекция улиц, парков, транспорта.

С 31 марта общественный транспорт Краснодара работает в сокращенном режиме: три часа утром и три вечером.

Власти Сочи запретили передвижение по городу на личном транспорте. Жителей на собственных автомобилях будут пропускать только по спецразрешениям.

Врио главы Севастополя Михаил Развожаев ввел ограничение на въезд в город: установлены блокпосты, на которых проверяют все автомобили. Это объясняется необходимостью установить тех, кто нарушает режим обязательной самоизоляции.

По словам Развожаева, в Крым и Севастополь пребывает большое количество россиян из регионов, в которых предусмотрены штрафы за нарушение режима самоизоляции.

«Мы проверяем все автомобили, проводим паспортный контроль, еще раз объясняем людям, что они должны быть на самоизоляции», – сказал он.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов ввел информационную поддержку граждан: начал работу сайт Yardam.ru, на котором собрана информация обо всех цифровых сервисах и услугах для помощи жителям, находящимся на самоизоляции.

Портал «Ярдам», что в переводе с татарского языка означает «поддержка», разработан министерством цифрового развития Татарстана совместно с командой Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» по поручению Минниханова.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сделал упор на заботу о медицинском персонале: он распорядился внедрить стимулирующие выплаты медикам, которые работают с пациентами, находящимися на карантине по COVID-19.

Врачи, средний персонал и младшие медицинские работники ЯНАО будут дополнительно получать по 70, 50 и 30 тыс. рублей соответственно.

Отмечается, что аналогичные меры были приняты и в других регионах: Красноярском крае, Московской области, Псковской области, Республике Саха (Якутия), Республике Башкортостан и других, однако выплаты в ЯНАО оказались одними из наиболее внушительных.

Глава Якутии Айсен Николаев также обратил внимание на информационную поддержку граждан. Врегионе создан WhatsaApp-бот, через который каждый желающий может оставить свои вопросы, в том числе и по теме профилактики и борьбы с коронавирусом.

«Таким образом, можно узнать актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в регионе, необходимые контактные данные, а также сообщить о своей проблеме касательно данной инфекции», – сообщает пресс-служба правительства.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев бизнесмен Олег Дерипаска договорились о строительстве трех специализированных медицинских учреждений для борьбы с коронавирусом в трех городах этого региона, где есть предприятия «Русала» – Братске, Тайшете и Шелехове. Три комплекса смогут принять более 150 зараженных коронавирусом пациентов.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание на поддержку малоимущих и уязвимых групп. Переход на дистанционное обучение могут позволить себе не все семьи в силу отсутствия компьютера или ноутбука, потому в регионе распорядились провести закупку необходимой техники и предоставить ее нуждающимся семьям, чтобы каждый ребенок в условиях карантина мог продолжать обучение.

Аналогичные меры были реализованы в ЯНАО и Московской области.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов решил направить силы на борьбу с безработицей. Указывается, что одной из косвенных проблем распространения коронавируса является экономический спад и рост безработицы, потому губернатор поручил в ближайшее время собрать максимально возможное количество вакансий для привлечения к работе жителей республики.

Работодатели будут загружать актуальные вакансии на специальный портал. Кроме того, работодатели, подавшие сведения о нахождении работников под риском увольнения, смогут рассчитывать на поддержку со стороны государства при условии организации временной занятости таких сотрудников.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев обратил внимание на борьбу с фейками. Он записал обращение к жителям о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе для распространения его в мессенджерах Telegam, WhatsApp и социальных сетях.

Указывается, что распространение обращения в мессенджерах в массовом формате может стать эффективной мерой борьбы с фейками, которые зачастую именно через мессенджеры и распространяются.

Глава Амурской области Василий Орлов обратил внимание на защиту уязвимых групп: властями региона принято решение организовать обследование условно здоровых граждан из группы риска, которые не были в контакте с заболевшими коронавирусом, а также не были в контакте с приехавшими из эпидемиологически неблагополучных стран (для них разработана другая методика обследований).

К категории лиц группы риска по коронавирусу относятся беременные женщины и люди в возрасте 65+, особенно имеющие хронические заболевания.

Указывается, что в целом меры по борьбе с коронавирусом стали жестче. Главы регионов пошли на общее ужесточение мер борьбы с коронавирусом, а некоторые из них стали самостоятельно вводить дополнительные ограничения (например, закрытие границ Чеченской республики или запрет на въезд в туристические города).

Кроме того, информирование граждан выходит на новый уровень. Главы регионов теперь не просто предостерегают граждан об опасности через свои соцсети. Создаются информационные ресурсы, боты, распространяются обращения через мессенджеры. Появление новых каналов повысит как осведомленность граждан, так и понимание причин принимаемых властью мер.

Конфликтогенность ситуации увеличивается. Большинство граждан осознают причины введения ограничительных мер и доверяют власти, согласно данным опроса ВЦИОМ от 15 марта, 61% россиян считают, что государство сможет их защитить. Однако, несмотря на это, можно прогнозировать вероятность возникновения локальных конфликтных ситуаций с теми, кто не верит в серьезность ситуации.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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