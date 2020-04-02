Власти Москвы продлили все ограничения из-за коронавируса до 1 мая

В Москве все ранее введенные в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничения будут продлены до 1 мая 2020 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 г. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Собянина.

Мэр уточнил, что, в частности, продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями – самая важная мера сбережения их жизни и здоровья. «Вторая часть материальной помощи в размере 2000 рублей будет им выплачена сразу же после 14 апреля. Ждать этих денег до начала мая не придется», – сообщил он.

«Остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах. По режиму работы рекреационных территорий – до 1 мая 2020 г. запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха. Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая 2020 г., при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более 6 поездок. Также будет продлено действие оплаченных школьных и студенческих проездных», – сообщил Собянин.

Продолжат работать медицинские организации и аптеки; продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости; банки; организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы; организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса; а также непрерывно действующие организации (предприятия с непрерывным технологическим процессом, обеспечивающие жизнедеятельность города: ЖКХ, транспорт, строители, энергетика, логистика и ряд других).

Разрешено работать органам госвласти и другим предприятиям и организациям, если их деятельность не приостановлена указом мэра. «Но при этом они должны своими решениями определить оптимальную численность и списочный состав тех, кто: работает непосредственно на рабочих местах; трудится в дистанционном режиме; временно не работает с сохранением зарплаты», – сообщил Собянин.

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Школы и колледжи работают с учащимися в дистанционном режиме с применением систем электронной школы.

Магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми.

«Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе», – уточнил Собянин.

«Опасность распространения COVID-19 – уже не теория. Это – наша реальность. Есть тяжелобольные и умершие от этой болезни. Главный удар приходится по пожилым, но болезнь не щадит людей всех возрастов», – обратился мэр к москвичам.

«Очевидно, что пандемия не закончится быстро. Надо набраться терпения и мужества. Нам придется пережить тяжелые времена. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы побороть беду, чтобы как можно меньше москвичей пострадало от коронавируса. И очень важно сохранить нормальное функционирование города, его экономику и доходы граждан. Уверен, город победит все проблемы. И мы вернемся к нормальной жизни», – заключил градоначальник.

Ранее в четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Путин также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Российский лидер выразил благодарность медикам, волонтерам и всем, что почувствовал свою ответственность за борьбу с эпидемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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