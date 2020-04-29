Россия вошла в первую десятку стран по доле пострадавшего от коронавируса населения

В первой десятке стран по числу заболевших коронавирусом Россия занимает девятое место по доле пострадавшего населения, следует из данных ООН, Университета Хопкинса и оперативного штаба России по борьбе с коронавирусом на 29 апреля.

Коронавирусом в России заразились 0,07% от 143,9 млн населения, а скончались – 0,0007%. В первой десятке стран по числу заболевших это соотношение меньше только у Китая – 0,01% и 0,0003% соответственно на 1,42 млрд человек.

Лидирует по доле пострадавшего населения Испания – при общей численности жителей в 46,4 млн заразились 0,5%, а скончались от нее 0,05%. На втором месте расположилась Италия, где коронавирус был диагностирован у 0,34% населения, скончались от заболевания 0,05%. Численность населения Италии, по данным ООН, в 2019 году составила 59,2 млн человек, передает РИА «Новости»

США, где живут 329,1 млн человек и которые занимают первую строчку в рейтинге стран по числу заболевших COVID-19, тут заняли только третью – коронавирус нашли у 0,3% населения, скончались от него 0,02%. Следом идет Франция с 0,26% населения, больных коронавирусом и 0,04% скончавшихся. Несмотря на близкие позиции, население во Франции в пять раз меньше – 65,5 млн.

В Великобритании заболели 0,24% жителей, скончались 0,03%, в Германии – 0,19% и 0,008% соответственно. Хотя случаев заражения в этих странах зафиксировано почти равное количество, население Германии на 15 с лишним миллионов больше – 82,4 млн против 67 млн.

В Турции, где проживают 83 млн человек, заболели 0,14% населения, а умерли 0,004%. В Иране, где население незначительно меньше, 82,8 млн, эти цифры составили 0,11% и 0,007% соответственно.

Тем временем в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией сообщили, что в России выздоровели уже больше 10% пациентов с коронавирусом. Так, за сутки выздоровели 1830 человек, у которых ранее обнаружили коронавирус. Во вторник их было только 1110, а в понедельник – 579. Всего в стране вылечились уже 10 286 пациентов – 10,35% всех инфицированных.

За день коронавирус в России подтвердили еще у 5841 человека, на 570 меньше, чем во вторник. Общее число случаев достигло 99 399. Суточный рост числа заразившихся оказался самым низким с начала марта – 6,24%. Он держится ниже 10% уже восьмой день подряд.