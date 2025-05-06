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Зурабишвили призвала выйти на улицы против «русификации» Грузии
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала выйти на улицы в День Европы 9 мая, чтобы «остановить «русификацию» страны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это будет ответом на «русификацию», которую мы отчетливо видим на наших улицах, – сказала она на пресс-конференции 6 мая. – Надо выйти и противопоставить Европу «русификации».
По словам Зурабишвили, «сегодня гражданам Грузии тяжело, а русские наслаждаются».
«В наших магазинах, ресторанах, повсюду в основном русские, им здесь комфортно», – заявила она.
Кроме того Зурабишвили заявила, что «примет празднования Дня независимости Грузии 26 мая».
«Это наш день!» – провозгласила она.
В прошлом году Грузию посетило свыше 1,4 млн россиян. Туристы из России заняли первое место по численности среди гостей Грузии. На втором месте туристы из Турции – 1,34 млн, на третьем армяне – 948 тысяч.