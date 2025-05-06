В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Захарова прокомментировала участие украинских военных в лондонском параде, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, передает РИА «Новости».
«Не ту тактику Британия выбирает из века в век. Пока они думают как нам, с новыми технологическими возможностями, применяя техники интриги и провокации, в очередной раз объявить некое стратегическое поражение и его попытаться реализовать, Россия идет вперед», – заявила Захарова.
Она выразила мнение, что украинские военные, которые маршировали по Лондону, действуют по британскому, англосаксонскому заказу, который ставит целью попытку нанесения стратегического поражения России.
Она отметила, что британские власти в попытке нанести России стратегическое поражение решили провести по Трафальгарской площади настоящих нацистов – вооруженных британским оружием террористов и боевиков.
Захарова напомнила, что на протяжении истории Россия «переламывает» все, что делает Британия: одерживает победы, возглавляет процесс деколонизации, а также запускает в космос спутник и первого космонавта. Дипломат добавила, что Британия выбрала «не ту» тактику: «А если бы ту выбрали, тоже были бы в космосе».
Она отметила, что западный индивидуализм не способен понять людей в России, где «не каждый сам за себя». Захарова заявила: ««Мы за всех, за правду, друг за друга». «Они не понимают, что для нас встать за товарища, за страну вне зависимости от угрозы – это не просто дело чести, это дело жизни, смысл нашего существования», – подчеркнула Захарова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Reform UK запретила вывешивать иностранные флаги, включая украинский, на зданиях контролируемых ею советов в Англии. Замминистра обороны Британии Алистер Карнс подверг критике инициативу партии Reform UK. Карнс подчеркнул, что подобные меры «посылают неверный сигнал» в обществе, особенно на фоне празднований 80-летия Победы, в которых участвовали украинские военные.